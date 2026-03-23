Habló el Indio Solari antes del Día de la Memoria y reivindicó la lucha por los DD.HH.: "Ojalá seamos muchos"

En un país donde la memoria aún resiste embates de negacionismo, el movimiento villero La Poderosa convoca a una jornada histórica: la "Vigilia por la Identidad: 50 Gargantas contra la Impunidad". Este 23 de marzo, desde las 16 horas, la Plaza de Mayo será el escenario de un encuentro que busca mantener viva la lucha por la verdad, la justicia y la identidad, en la antesala del Día de la Memoria.

Con un contexto político marcado por un gobierno de ultraderecha que reivindica discursos propios de la dictadura cívico-militar, esta vigilia se erige como un faro de resistencia y unidad. "No se trata solo de recordar, sino de sostener una lucha vigente", señalaron desde La Poderosa, dejando claro que este evento es mucho más que un acto conmemorativo: es un grito colectivo contra la impunidad.

"Vigilia por la Identidad: 50 Gargantas contra la Impunidad"

La programación incluirá intervenciones artísticas desde las 14 horas, y a partir de las 16 se desplegarán shows musicales y paneles de debate que se extenderán hasta la medianoche. Entre los artistas confirmados destacan La Delio Valdez, Peteco Carabajal y Willy Bronca, quienes pondrán su música al servicio de la memoria.

En los paneles participarán figuras como Gato Silvestre, Julia Mengolini, Sergio Maldonado y Victoria Montenegro, junto a referentes del deporte como el "Profe" Signorini aunque también se sumarán personalidades de la cultura como Cecilia Roth y Lucrecia Martel. Cada voz aportará su mirada sobre derechos humanos, política y sociedad, en un espacio plural y abierto a toda la comunidad.

Con el ejercicio de la memoria activa, una voz apareció en las redes sociales e irrumpió: la del Indio Solari, quien envió un mensaje especial que resonó profundamente. "Habla Indio, quería invitarlos a una vigilia por la Identidad, donde se conmemora el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Esto será el 23 de marzo, a partir de las 16 horas en Plaza de Mayo. Les mando un abrazo a todos. Ojalá seamos muchos".

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ícono del rock nacional y defensor incansable de los derechos humanos, recordó que esta lucha no es solo del pasado, sino una tarea activa que requiere presencia en las calles y, una vez más su mensaje refuerza el compromiso colectivo con los 30.000 desaparecidos y con las generaciones que aún buscan justicia.

En un contexto donde las políticas de derechos humanos están en disputa, esta vigilia será un acto de memoria pero también una declaración política y cultural. Es que en estos tiempos de ultraderecha de Javier Milei recordar no es suficiente: es necesario resistir y construir desde abajo para que nunca más haya impunidad en Argentina.