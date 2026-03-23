María Becerra se cansó: dijo la verdad sobre Los del Espacio y terminó de quemar a Emilia Mernes

María Becerra, la "Nena de Argentina", no deja de ser el centro de atención. En una reciente entrevista, la cantante se sometió a un detector de mentiras y reaccionó a las búsquedas más populares relacionadas con su nombre. Sus declaraciones no hicieron más que reavivar la polémica con Emilia Mernes.

El momento más picante llegó cuando le preguntaron si alguna vez un artista la había "picheado". Sin titubeos, María respondió dijo que sí y añadió un dato que encendió las especulaciones: " Sí, me pichearon, y fue una mujer ". Aunque no reveló nombres, los rumores en redes sociales apuntaron directamente hacia Emilia, quien está en el ojo del huracán junto a Becerra en las últimas jornadas.

María Becerra

Pero eso no fue todo. Al reaccionar a las búsquedas relacionadas con su canción Primer aviso, María dejó en claro que el tema no era casualidad: "Esta es una canción que fue un poco polémica, con un mensaje directo hacia cierto grupo de personas que estaban irrumpiendo mi paz y mis chakras", dijo sin ningún tipo de pelo en la lengua.

Cuando surgió el nombre de Los del Espacio, el grupo de artistas que alguna vez compartió grandes momentos con ella, Becerra no se guardó nada: "No sé qué buscarán de Los del Espacio, pero bueno, muchas cosas pasaron. Con muchas personas simplemente nos distanciamos porque las vidas tomaron otros cursos y nos llevamos muy bien todavía. A todos los respeto un montón, los admiro y me parecen excelentes artistas. Hay otras personas con las que hoy en día no tengo trato directamente ", confesó.

María Becerra y su cariño hacia Tini Stoessel

En medio del conflicto con Emilia Mernes, Becerra sorprendió con un gesto cargado de amor hacia Tini Stoessel en su cumpleaños número 29. A través de Instagram, le dedicó unas palabras que muchos interpretaron como un dardo indirecto hacia Emilia.

"Feliz cumpleaños, amiga de mi alma. Te amo, te mereces todo lo mejor de este mundo", escribió Becerra junto a una foto del videoclip de Mínteme, donde ambas aparecen abrazadas y rodeadas de naturaleza. Pero lo más emotivo llegó al final del mensaje: "Gracias por ser esa persona que siempre está para abrazarme y llenarme de amor. Subo esta foto porque me mata de ternura pensar en lo chicas que éramos y en lo que estábamos por lograr juntas ".

El mensaje de María para Tini

Tini Stoessel no tardó en responder con igual cariño a María Becerra: "No puedo con esta foto. Qué hermosos recuerdos y qué lindo tenerte en mi vida. Sabés lo mucho que te quiero, gracias por acompañarme, cuidarme y quererme".