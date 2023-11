Holder fulminó a Juli Poggio y a Marcos: "Estuvo con él pero dijo que es re virgo"

¿Marculi es real? Es la pregunta que se hacen miles de personas hace meses y que hasta el momento, no obtuvieron respuestas concretas. Es que desde los comienzos de Gran Hermano que en la casa se notó una química especial entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio pero en lo que duró el reality nunca sucedió nada porque la participante se encontraba de novia. Sin embargo, las cámaras se apagaron y la mecha se encendió.

marcos-ginocchio-julieta-poggio

A principios de marzo se apagaron las luces de la casa más famosa y en todo lo que duró el programa, aproximadamente cinco meses, Marcos y Julieta se mostraron juntos hasta el final. Mimos, exceso de abrazos, un sinfín de charlas, risas y muchos planes para el afuera con las intenciones de que aquella relación que empezó como una "amistad", nunca se corte.

Cuando la casa cerró las puertas, afuera estaba Lucca Bardelli -el ahora ex novio de Julieta- esperándola para continuar con la relación que habían empezado dos años atrás. Pero en el mientras tanto, en las redes explotaba el shippeo "Marculi" esperando que la relación amorosa entre los participantes se haga realidad sin pensar en qué más podría pasar.

Una cosa llevó a la otra y a tan sólo dos meses de que Gran Hermano haya finalizado, Poggio confirmó su separación y todos los dedos señalaron a una sola persona: Marcos. En los motivos, la modelo contó que nada tuvo que ver el "Primo" -como lo llamaba dentro de la casa- sino más bien por un desgaste propio de la relación y porque sentía que a pesar del dolor, no era momento para noviar.

El tiempo pasó y lejos de darse por vencido, los fanáticos de ambos participantes continuaron con el shippeo y hasta aseguraron que no iban a parar hasta que el mismo se haga realidad. En esa circunstancia, ambos fueron vistos en fiestas, boliches, de viaje juntos y distintos tipos de salidas pero en ninguna de ellas se alcanzaron los rumores de un nuevo amor.

julietapoggio1200jpg

De hecho, cada vez que a alguno de los dos les tocaba dar una entrevista con quien sea el periodista o medio de comunicación, ambos exclamaban de que entre ellos sólo existía una verdadera amistad, compañerismo y no mucho más que eso. ¿Verdad o mentira?

En octubre la bomba estalló por nada más ni nada menos que Yanina Latorre a quien no se le olvida ningún tipo de información. Fue ella la encargada de informar que finalmente, después de seis meses de haber terminado el programa, Marcos y Julieta estaban teniendo encuentros amorosos y sexuales. Según detalló la panelista, ambos se encontraban en el departamento de un productor de Telefé que los cubría para que pudieran estar juntos sin que "nadie" se entere.

Aun así, ninguno de los dos se dio por aludido y en palabras de Poggio, siempre se encargó de desmentirlo y asumir que entre ellos no pasaba nada más que una "amistad". De hecho, semanas más tarde se la comenzó a vincular con Fran Stoessel como un principio de vínculo amoroso aunque también declaró que sólo lo conoció en un boliche y que después de eso compartieron encuentros pero con amistades de por medio. Dudoso, como mínimo.

Habiendo negado sus encuentros con Marcos, a principio de noviembre -semanas después de los rumores entre ella y el Primo- se dio a conocer una "tercera en discordia" entre los dos: Coti Romero. ¡Pongan los fideos que estamos todos! Mientras la correntina transitaba su separación de Alexis Quiroga, confirmó que en un after después de una fiesta, se besó con el ganador de Gran Hermano pero que no pasó más nada que aquella situación.

Coti Romero y Julieta Poggio, cuando eran parte de Gran Hermano.

Sin embargo, no fue sólo esa información la que brindó. Además de contar cómo fue el beso, en qué lugar y de qué manera, también agregó que Poggio se comunicó con ella para preguntarle de "mujer a mujer" si era verdad lo que había pasado. ¿Entonces? 2 +2 es 4 y las cuentas cerraron muy bien. Julieta negó tener un amorío con Marcos pero cuando se enteró que el Primo estaba haciendo de las suyas con Coti, levantó el teléfono y marcó el territorio con un ataque de celos.

A pesar de que nunca quiso hacerse cargo sobre un ataque de celos por los rumores entre Coti y el oriundo de Salta, en una entrevista muy reciente, a Julieta le consultaron acerca de si Marculi en algún momento iba a ser real porque su negación dejaba muchas dudas con respecto a esta última situación, y su respuesta, como nunca antes lo había dicho, fue: "Nunca se sabe".

El tema es si dejó las puertas abiertas o las mismas ya estaban de esa manera hace tiempo atrás cuando se confirmaron sus encuentros amorosos. Asimismo, si algo le faltaba a esta historia era que Tomás Holder tire una nueva piedra para sumarle más capítulos a la novela de los ex Gran Hermano.

tomas-holder-01

En diálogo con un programa de streaming, el ex participante del Bailando por un Sueño fue consultado sobre el posible amorío entre los dos y lejos de quedarse callado, mandó al frente a Poggio por unos supuestos polémicos dichos en cuanto a su relación con Marcos. "Yo con Juli me mensajeo de vez en cuando, tampoco es que somos íntimos amigos, pero nos mandamos tipo 'Che Juli ¿Salís hoy?' o ella me manda 'Che Tomi ¿Salís hoy? Mensajes básicos", comenzó contando.

A la anécdota, Holder le puso el condimento más picante y deschavó completamente a la ex hermanita: "Por lo que escuché una vez, y ojo, Juli y Marcos, perdón. No quiero decir algo que no sé, pero por lo que escuché una vez le preguntaron a Juli cerca de mío y ella dijo: 'Ay sí, pero es tan virgo...'" dijo y agregó: "Sé que estuvieron pero escuché que dijo eso. No quiero decir nada ni los quiero quemar. Ojalá que sí, creo que los dos son lindos chicos y si la pasan bien genial".

Por último, brindó su opinión acerca de lo que necesita cada ex participante indicando 100% que para él, ellos dos no podrían estar juntos. "Para mi Marcos busca otro tipo de mujer, quizás más como él, más tranquila, más perfil bajo y Juli es como muy allá arriba y quizás necesita algún pibe más rockstar. Marcos si hubiese sido porteño estaría pegado full, pero como nació en el interior es mucho más tranquilo y se dedica solo al modelaje. Igual la re pegó".