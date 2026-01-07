Indignante: Maxi López no respetó el parto de su esposa y desató una fuerte acusación de machismo

Durante 2025 y luego de recomponer su vínculo con Wanda Nara, Maxi López logró reposicionarse como una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo, celebradas por su espontaneidad y buena onda. Sin embargo, en las últimas horas, un comentario lo dejó en el centro de la polémica por una actitud señalada como machista y desconsiderada.

El 31 de diciembre nació Lando, el quinto hijo del ex futbolista. El parto fue en Suiza, donde vive su esposa, Daniela Christiansson, junto a su hija de 2 años, Elle. La llegada del bebé fue celebrada públicamente con imágenes cargadas de ternura, aunque detrás se escondía un relato que despertó indignación.

Maxi López en el nacimiento de su quinto hijo, Lando

En una entrevista en Corte por Lozano, López contó que su esposa deseaba tener un parto natural, a diferencia del nacimiento anterior, que había sido por cesárea. Sin embargo, según su propio testimonio, esa decisión fue modificada por él debido a compromisos laborales que lo obligaban a regresar a la Argentina lo antes posible.

"Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre, llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: 'Cambió todo, no es más programado, es natural'", recordó. Luego agregó: "No aguanté", dejando en claro que su incomodidad pesó más que el deseo de la mujer que llevaba nueve meses de embarazo.

Entre risas, López relató cómo intervino para acelerar el parto: "El 31 no quería salir, el chico. Y le dije al doctor: ' Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar , si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan'". El estudio acompañó el comentario como una anécdota graciosa, sin cuestionamientos ni repreguntas.

"Salió todo bien, perfecto, después de dos días ya estábamos en casa. Pude disfrutar bien de todo, me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser...", cerró su relato el ex futbolista, minimizando tanto el proceso de parto como el impacto emocional del posparto.

Maxi López regresó al país y dejó a Daniela Christiansson con un hijo recién nacido y una nena de 2 años

Las redes sociales reaccionaron de inmediato con mensajes de repudio: "No respetó a la madre, además la dejó sola en el puerperio"; "Dejó a la mujer sola casi todo el embarazo, va por dos semanas, la obliga a tener cesárea y la vuelve a dejar sola, ¿y encima se ríe?", fueron algunos de los comentarios que circularon en X tras la viralización del video.

Más allá del tono distendido con el que Maxi López eligió contar la historia, sus declaraciones no fueron más que el reflejo de una sociedad aún profundamente machista, donde muchos hombres creen tener el poder de decidir sobre el cuerpo de una mujer y sobre procesos que no atraviesan. La falta de empatía frente al puerperio —una etapa física y emocionalmente crítica— expone una mirada centrada en la propia agenda, invisibilizando el cuidado, el acompañamiento y el respeto que toda persona gestante merece.