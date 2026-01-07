Christian Petersen recibió el alta y apuntó contra los peores rumores: "Es verdad que..."

A casi un mes de permanecer internado, Christian Petersen recibió el alta médica y salió a hablar públicamente para aclarar algunas versiones que se dijeron mientras se encontraba luchando por su vida en terapia intensiva.

Todo comenzó cuando el cocinero se encontraba realizando el ascenso al volcán Lanín y comenzó a sentirse mal al punto de desvanecerse producto de una afección cardíaca por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital regional; allí le colocaron un stend, pero el cuadro se complicó con una falla multiorgánica y tuvieron que trasladarlo a Buenos Aires para asistirlo y terminar de recuperarse.

Christian Petersen recibió el alta médico y salió a hablar públicamente

Si bien la familia de Petersen se limitó a sólo dar información de su salud, se conocieron detalles sobre su estado de agresividad en la excursión. Según el relato de un guía, el mediático se encentraba fuera de sí, un tanto agresivo e incluso habría pedido alejarse de los demás turistas. Rápidamente se apuntó a que se encontraba bajo los efectos de drogas.

Fuera de peligro y de alta, el chef habló con Juan Etchegoyen: "Querido Juan, por suerte desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó . Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré", comenzó leyendo el periodista desde temporada en Mar del Plata.

El último parte médico de Christian Petersen , difundido desde el Hospital

Christian estuvo informado sobre las primicias que se dieron durante él estaba internado y salió aclarar alguna de ellas: "Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico ", contó.

"Eso es todo lo que te puedo contar por qué es lo que me acuerdo. Pero lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo, todos los días y el guía era súper profesional. De hecho, él quería que haga cumbre", concluyó el mensaje.

Cabe recordar que durante la internación, trascendió que Christian Petersen había dado positivo en el examen toxicológico: "Los resultados le dieron positivo de cocaína y MD (metanfetaminas)", aseguró semanas atrás Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano. Sin embargo, en su primer mensaje público tras el alta, el chef se limitó a la hora de hablar sobre su posible consumo problemático de sustancias.