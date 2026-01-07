Flor Jazmín Peña rompió el silencio y agitó la guerra entre Luzu TV vs. Olga: "El karma existe"

En medio de la temporada de verano en la costa argentina, Flor Jazmín Peña divide su rutina entre el stream de Luzu TV en Pinamar y el musical La Llamada en Mar del Plata. Entre el calor veraniego y una agenda cargada de trabajo, la artista subió aún más la temperatura al opinar sin filtro sobre la guerra del stream entre el canal de Nico Occhiato y Olga.

La bailarina dio un móvil con Intrusos para hablar de las polémicas en las que se vio involucrada durante 2025 y, de paso, promocionar sus proyectos en la costa. Sin embargo, sorprendió al mostrar su costado más picante cuando Paula Varela le preguntó sin vueltas si consideraba que Nico era rencoroso frente a los conflictos con el otro canal. La respuesta de Flor fue tan directa como filosa: "Los dos en ese sentido somos parecidos. El karma existe y el que se maneja de una manera, le vuelve eso ".

Flor Jazmín Peña en Pinamar con Luzu TV

Si bien Occhiato siempre se mantuvo al margen de la guerra del streaming, su novia no esquivó el tema y dejó una frase contundente: "Parte del presente espectacular que estamos viviendo tiene que ver con lo que uno labura, n o con hacerle nada a otro ".

Además de las conocidas internas entre los canales, en los últimos días la tensión habría vuelto a escalar cuando se confirmó que Luzu TV lanzaría una entrevista con Lionel Messi, algo que no habría caído nada bien en Olga, ya que Migue Granados había entrevistado antes al capitán de la Selección: "Eso puede ser, pero creo que hay cosas internas y conflictos anteriores que tienen que ver con eso", analizó Flor Jazmín.

En otra parte de la charla, habló sobre su relación con Nico Occhiato y cómo se complementan frente a situaciones de conflicto: "Yo soy muy pasional, muy efusiva. A mí una emoción me toma todo el cuerpo. Él, en cambio, puede estar pasándole algo fuerte y mantiene el eje".

Flor Jazmín Peña habló de los celos en su relación con Nico Occhiato

En ese sentido, fue categórica al referirse a su vínculo con el conductor: "Con Nico estamos bárbaros". Y si bien admitió que, como cualquier persona, puede sentir celos, dejó en claro que no se trata de algo desmedido. Incluso contó que Juli Poggio le mandó un audio para explicarle que había saludado a Occhiato luego de la polémica tapa de la revista Gente: "Le dije '¿cómo me vas a explicar que lo saludaste?', pero no voy a abrir algo que no amerita ni tiene importancia", sostuvo.

Con una agenda intensa, un presente profesional metiendo presión y una relación sólida con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña dejó en claro que no le esquiva a la polémica, pero elige pararse desde otro lugar. Mientras la guerra del streaming sigue sumando capítulos, ella apuesta al trabajo, al perfil bajo de su pareja y a no alimentar conflictos que, según sus propias palabras, terminan volviendo solos.