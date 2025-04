Injurias, amenazas y una demanda: Wanda la acusó de "chorra" y Elba Marcovecchio la llevará a los tribunales

La abogada y ex pareja de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, demandará a Wanda Nara, luego de que esta la tratara de "chorra" en una serie de posteos que realizó el viernes pasado en su cuenta de X (ex Twitter), en el marco de que defiende a su ex pareja Mauro Icardi, con quien tiene una causa de divorcio en camino y con quien viene protagonizando dramáticas escenas con sus hijas en el medio.

"La voy a demandar. Hoy mismo voy a iniciar las acciones judiciales contra la señora Nara por los dichos injuriantes, amenazantes. Hasta te diría lindando en lo mafioso: 'tengo algo que contar de ella'. ¡Contalo! ¡Contalo, no amenaces! Contalo, ¿qué puede saber ella de mi vida, de nuestra vida, de nuestra familia?", protestó Marcovecchio. "Nada, absolutamente nada. Que lo cuente. Yo no voy a aguantar, ni mi familia va a aguantar un agravio más", agregó.

"Y encima lo hace para apartarnos, para apartarme, de la causa de su ex marido. Bajo, absolutamente bajo. Pero no solamente bajo, sino que también violento. Ella, que dice que sufrió violencia de género, está ejerciendo mediante este mensaje una violencia lineal, explícita, palmaria sobre mi persona, atentando contra mi trabajo, contra mi dignidad, contra todo mi honor profesional y mi honor familiar, y no se lo voy a tolerar", explicó la abogada.

Los tuits de Wanda Nara en tono amenazante contra Elba Marcovecchio, una de las abogadas defensoras de Mauro Icardi.

En la protesta también incorporó a Fernanda Callejón, a quien aseguró que tampoco le va a perdonar haber hecho "exactamente lo mismo" para apartarla "de la causa de su ex marido" Ricardo Diotto.

"Todo esto cruza el límite de lo que está bien y lo que está está mal, y esto está mal. Esto es injuria, esto es violencia. Y a cada persona que haga esto sobre nosotros los voy a demandar. Así de simple. No pienso tolerarlo más. Encima ambas lo hicieron el día que me mostré débil", reveló la ex de Lanata. "Espantoso. Bajo", sumó.

La reacción es por las declaraciones que había hecho Nara en X, para amedrentarla. "Y en estos días les cuento la historia de una abogada. Por respeto a su ex, que ya no está, estoy pensando si contarlo o no. Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave. Pero hay algo peor, que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber. Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", advirtió la conductora de MasterChef.

Luego, ante un tuit en la que un usuario atacaba a Icardi, definiéndolo como "tan brillante que compró la casa de los sueños antes del divorcio" y alegando a lo "bien aconsejado" que está, Nara aseguró que su asesoramiento llega por parte de "las mismas que se la pasan sentadas buscando fama" y "que piden que no se hable 'por respeto'", mientras "siguen exponiendo y hablando" de ella y sus hijas, "y defendiendo lo indefendible por dinero".

La amenaza de la empresaria no se detuvo allí. "¿Qué dice tu terapeuta? Pareciera que muy bien no te está haciendo", le escribió una seguidora. "Me pidió que por la memoria de un gran periodista que yo estuve enojada mucho tiempo, pero no guardo rencor, que cuente todo", aseguró Nara.