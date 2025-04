Mientras muestra la realidad de su postoperatorio, Mauro Icardi acusó a Wanda de robarle millones de euros

A semanas del violento episodio en el Chateau Libertador, Wanda Nara no descansó el fin de semana y decidió exponer a Mauro Icardi y a sus abogadas. Desde que no tiene amigos hasta que mantiene "gatos" fueron algunas de las furiosas acusaciones de la mediática. Toda acción tiene una reacción, y bajo esta línea el futbolista se defendió de las recriminaciones de la Bad Bitch: nuevos posteos con la China Suárez en la famosa casa de los sueños de la conductora e imágenes con amigos fueron los mecanismos que usó para defenderse. Además, el deportista denunció a la mayor de las hermanas Nara por una millonaria deuda.

Mauro Icardi demandó a Wanda Nara por un millonario robo

"Mauro Icardi denunció en la Justicia italiana que Wanda Nara habría sustraído de las cuentas comunes del matrimonio 7 millones de euros", reveló Gustavo Méndez en sus historias de Instagram acompañando sus palabras con fotos del documento legal. Según el escrito, Mauro sostiene que la empresaria transfirió una suma de aproximadamente 5 millones de euros de la cuenta que compartían, a una cuenta personal. Además, hace referencia al producto de explotación de derechos de imagen de su marido, que ascendía 2.000.000 de euros, un total que también fue transferido a una de sus cuentas personales.

"La demanda fue realizada en octubre de 2024 en marco del divorcio", explicó el periodista sobre el documento. La causa por el divorcio ya lleva meses sin resolverse, debido a que también se está intentando llegar a un acuerdo por la tenencia de sus hijas, la cuota alimentaria, y la división de los bienes conyugales fuera de Europa.

El navegador no soporta este contenido.

Mientras esta denuncia italiana trascendía en los medios argentinos, Wanda Nara compartía un domingo de relax con su hermana, Zaira Nara. Es así que a través de stories publicó la sesión de masajes que se llevó a cabo en el Chateau Libertador. Luego, la mediática mostró algunos percances en su día a día en plena recuperación de su cirugía estética: "Qué dura es la vida XS", escribió mientras grabó a su familiar intentando abrochar una ajustadísima faja postoperatoria en su abdomen. Entre risas, la conductora insistía en que sí cerraba, pese a que su hermana le repetía que no le entraba.

Después de varios minutos de debate entre ambas, Wanda logró su cometido. Orgullosa, publicó otro clip, posando frente al espejo junto a una frase que no pasó desapercibida: "Yo que no abandono el XS". Pese a que la modelo no oculta su felicidad por el resultado que logró al pasar por el quirófano, en redes sociales recibe repetidos comentarios críticos acerca de su cuerpo.