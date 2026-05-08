Máximo Kirchner pasó por el quirófano, habló de Cristina y hasta dejó una chicana futbolera

Entre reflexiones políticas, ironías futboleras y una fuerte defensa de Cristina Fernández de Kirchner, el diputado Máximo Kirchner anunció este viernes que fue sometido a una cirugía programada que venía postergando desde hacía semanas. Lejos de comunicarlo con un parte médico frío o institucional, el líder de La Cámpora eligió escribir un mensaje cargado de humor, política y referencias personales desde el centro médico donde nació y donde finalmente fue intervenido. "Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando", comenzó.

El mensaje de Máximo Kirchner

Y añadió: "Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes". Aunque aclaró que el procedimiento no compromete su estado de salud, el posteo rápidamente llamó la atención por el tono íntimo y relajado con el que mezcló cuestiones familiares, internas políticas y hasta fútbol. "En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan", comentó.

Sin embargo, el tramo más sensible del mensaje estuvo dedicado a su madre. Máximo reveló que Cristina quería acompañarlo durante la operación, pero que fue él mismo quien le pidió especialmente que no lo hiciera. "Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga", explicó. Luego profundizó las razones detrás de esa decisión y apuntó directamente contra el Poder Judicial. "¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia".

En otro pasaje, cuestionó duramente las condiciones de detención de la exmandataria y denunció una supuesta desigualdad frente a otros condenados. "A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones", sostuvo. Máximo también aseguró que su madre "no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso" y vinculó esa situación con el contexto político y económico actual. "Tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta", expresó.

Fiel a su estilo, cerró el mensaje con una frase cargada de ironía política: "Abrazo. Nos estamos viendo... PD: Después de tantas operaciones de prensa...". La publicación rápidamente generó repercusión tanto por el estado de salud del diputado como por el tono del mensaje, donde volvió a defender el liderazgo de Cristina Kirchner dentro del peronismo y a cuestionar a quienes -según él- intentan correrla de la conducción política. Semanas atrás, durante un acto en Santa Fe, Máximo ya había dejado definiciones fuertes sobre la interna del PJ y la situación judicial de la expresidenta. "El peronismo no es eso, el peronismo cuida a sus conducciones", afirmó entonces.