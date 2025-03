Jimena Barón vivió momentos de alta tensión en su vuelo a Nueva York en pleno embarazo

Jimena Barón se atraviesa su segundo embarazo y hace partícipes de la gestación a sus seguidores de Instagram al detallar cada paso. Es así, que en las últimas horas, la mediática hizo público la culpa que carga y el tenso momento que le tocó vivir en el avión, rumbo al último destino que visitará con el bebe dentro.

"La Cobra" armó las valijas y se dirigió a Nueva York junto a su novio Matías Palleiro: "No se preocupen que en un rato se me pasa y Momo la pasará genial, lo super malcriarán y a mi me verán en NY haciendo compras totalmente desafectada preguntando quién es Momo", comentó luego de subir historias llorando porque le angustiaba dejar a su hijo mayor solo, aunque reconoció que sería un sentimiento pasajero ya que al pisar territorio yankee se olvidaría de todo: "De nuevo, ni se gasten mucho en decirme nada muy profundo porque en horas estaré en NY fingiendo 90s 1 peso 1 dólar, comiendo rico y lustrándole el pinocho a mi novio que está re fuerte y las hormonas para eso sí que cooperan", agregó.

Jimena Barón contó los detalles que sufrió en su vuelo a Nueva York

Mientras su pareja disfrutó de las comodidades de viajar en primera clase, Jimena no logró conciliar el sueño y contó a sus seguidores el terrorífico escenario: "Como no podía ser de otra manera, me subí al avión y el piloto avisó que por tormenta en el Amazonas íbamos a tener que cambiar la ruta y así fue que volamos una hora más, pasando la cordillera por el océano pacífico", comenzó explicando.

Luego, agregó una foto de un meme de una nena durmiendo y detalló: "Yo tratando de dormir arriba del pacífico pensando que lo último que saldría en las noticias después de mi muerte en el avión, serían mis historias abandonando a mi hijo por ir a comprar y lustrar Pinocho a NY". A su vez, también mostró a su novio, a quien no le afectó lo que sucedía dentro del avión: "Matías aterrado también", fue el comentario irónico mientras el joven dormía cómodamente.

El navegador no soporta este contenido.

A pesar del desvío, la actriz pudo llegar a destino sin mayores inconvenientes. Es así, que al momento de querer mostrar el departamento donde se hospedan los próximos días fue interrumpida por "Tuma" quien le contó que había conseguido lugar en una clase de pilates, actividad que le gusta realizar a Barón: "Bueno iba a hacer un house tour pero me dormí dos horas y mi marido me consiguió para que vaya a entrenar en NY", escribió junto a una siguiente historia donde agregó: "Habló con la coordinadora del gimnasio y yo ahora tengo que ir a pilates":

Según contó días atrás Jimena Barón, el viaje no sólo fue pensado para disfrutar de la gran ciudad sino también para comprar ropa al bebe en camino y disfrutar de sus últimas semanas románticamente lejos de los compromisos que conlleva criar a un menor.