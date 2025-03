"No es humor, se fue al pasto": Noelia Corral cruzó a Ari Paluch por su "´chiste´ fuera de lugar"

Tras días de hermetismo y silencio ante los micrófonos, rompió el silencio la locutora de Rock & Pop Noelia Corral, a quien se refirió el cancelado Ari Paluch en su reciente "chiste" acerca de drogarla con burundanga para luego abusarla sexualmente con Beto Casella. Agradeció la solidaridad, felicitó cómo se comportó la empresa donde trabaja con ella, aseguró que el conductor "se fue al pasto", aunque destacó que no quiere "hacer leña del árbol caído" sobre alguien que "no es una mala persona".

"Gracias por la solidaridad. Yo no quería hablar del tema porque no considero que haya que hacer leña del árbol caído. Ya está. Es el humor que tiene. Para él fue una gracia. Para él fue una gracia. No es una mala persona. Fue o es un gran periodista", fueron las primeras palabras que emitió Corral al respecto, al aire de un móvil de A la Tarde por América TV. "¿A vos te parece humor?", le preguntó desde el piso el periodista Luis Bremer. "No. Es un horror. El abuso sexual no es una gracia. Ni ahora ni en los '90, ni en los '80, ni nunca. Los chistes sexuales no se deberían hacer más. Es insoportable escuchar chistes sexuales", rechazó.

"Una como locutora tiene que estar acompañando lo que se vaya desarrollando en el programa. Y si el conductor propone estos chistes se tiene que sumar, porque si no, ¿qué hacemos? Si está avalado, está avalado. Por eso, esta circunstancia se fue al pasto y no hay que avalarla", explicó en relación a cómo se viven estas situaciones desde su lugar de trabajo.

"No esperaba estar yo involucrada. No quería. Pero insisto: es su humor. Es una persona que tiene este tipo de humor y que los chistes sexuales son recurrentes. Lamento que haya corrido un límite más", confesó Corral, quien a su vez detalló que el contacto que tienen con Paluch "es mínimo" porque cuando está saliendo, "él está entrando".

"Creo que fue una casualidad. También me gustaría que se saque el foco de mi persona", pidió Corral. "Estoy hablando porque me nombró a mí, porque soy su compañera de trabajo. Pero es el hecho. No me lo tomo como algo personal. Quiero no tomármelo así", precisó, con una clara intención de salir del lugar de víctima en el que la sociedad la pone de forma natural.

"Por supuesto que sé lo que pasó con otras colegas, pero creí que había cambiado porque volvió arrepentido", señaló. "Una amiga mía que es locutora, trabajó con él y me dijo que estaba muy cambiado, que había aprendido de lo que había ocurrido. Los tiempos cambiaron. A mucha gente le pasó que antes avalábamos algunos chistes que ahora no. Veíamos a (Guillermo) Francella, nos reíamos con "La Nena", y ahora lo resignificamos, nos horrorizamos, nos asustamos", añadió.

Corral indicó que se sintió muy apoyada por todos y destacó que el director de la radio le escribió al momento en que se dio el cancelable hecho. También deslizó que no escuchó el audio de disculpas que le pasó Paluch. "No tengo ganas. Escuché públicamente que hizo un descargo en Instagram. Lo aprecio, porque se dio cuenta", relativizó.

"Esta es la oportunidad de demostrar que ya está, que esos chistes no van más, que el abuso sexual no es un chiste, que no nos podemos burlar de drogar una mujer, de violar en manada. Quisiera que esto los hombres no lo digan ni en el bar, ni el partido de fútbol. En ningún lado. Menos con un micrófono", cerró Corral.