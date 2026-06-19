Juan Otero salió en defensa de Flor Peña tras la polémica por la fake news sobre Jorge Messi: "Se la ataca por ser mujer"

En medio de la polémica que se desató tras la difusión de una falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, Juan Otero decidió romper el silencio y salió públicamente en defensa de su madre, Florencia Peña, quien quedó en el centro de las críticas luego del episodio ocurrido en el programa de streaming "El show del verano".

Juan Otero salió en defensa de Flor Peña

A través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, el joven expresó su apoyo incondicional a la actriz y reflexionó sobre el nivel de agresividad que, según consideró, se generó a partir de un error que fue reconocido y rectificado en cuestión de minutos. "Que decirte ma... sos la mejor madre que puede un hijo tener. Sos esa persona que siempre va a tirar y empujar para el lado que le haga bien a todos. Sos una madre compañera, comprensiva, amiga por momentos, pero sobre todo muy amorosa y afectiva", escribió.

En el mensaje, Otero destacó la fortaleza de su madre frente a las críticas y aseguró que podrá superar este momento. "Lo mejor que tenes es que siempre caes parada y aunque te intenten bajar jamás va a suceder, porque tenes ángel y eso no lo tienen todos. De esta salís fortalecida y con más power del que ya tenes porque no te mereces esto", sostuvo. El hijo de la conductora también aprovechó la publicación para recordar el acompañamiento que recibió durante toda su vida y agradecerle por haber impulsado sus decisiones personales. "Sobran palabras para describirte como persona, pero nunca hacen mal recordarlas", dijo.

Juan Otero salió en defensa de Flor Peña

Y siguió: "Nunca hacer mal recordar que me empujaste a ser siempre quien quiero ser, que me empujaste a seguir mis sueños, a creerlos y a lograrlos. Que mejor madre puede tener uno, que aquella madre que hace todo para que su hijo tenga todo. De corazón les deseo a todos una madre como ella". Sin embargo, el texto no se limitó a una defensa personal. Otero también planteó una crítica sobre la reacción pública que generó el error cometido por la actriz y cuestionó la dimensión que alcanzaron los ataques en redes sociales. "Y también me detengo a hacer esta publicación para entender dónde estamos parados como sociedad", expresó.

Y continuó: "Donde nos paramos a la hora de violentar a una persona de la forma en la que se lo hizo. Se entiende la consecuencia por el error, pero tanto odio, tanto, puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas?". A continuación, profundizó su reflexión y vinculó parte de las críticas con la trayectoria pública y política de la actriz. "Tanto odio puede generar una persona que se equivoca, o es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora, y MUJER", remarcó.

Incluso, el hijo de la actriz remarcó; "Que creo que eso es lo importante acá. Se la ataca por ser mujer, pero que mujer eh. Una mujer que acompañó a lo largo de su vida muchas luchas, que defendió siempre sus ideas, y que sobre todo fue leal a ella misma". Finalmente, pidió moderación en el debate público y llamó a reflexionar sobre las motivaciones detrás de las críticas. "No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características", concluyó.

Juan Otero salió en defensa de Flor Peña

La publicación llegó días después de la controversia que protagonizó Flor Peña durante una emisión de "El show del verano", cuando anunció al aire una información que resultó ser falsa. "No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi", afirmó la conductora durante el programa. Más tarde explicó que la información había sido transmitida por integrantes de la producción a través de su auricular. "Fue de golpe. ¿O qué pasó? ¿Qué data hay, Magui?", preguntó instantes después. Desde la producción respondieron: "No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades te decimos".

La situación comenzó a aclararse apenas unos segundos más tarde. "Che, fake, ¿no, Magui?", consultó Peña. Entonces una de las productoras explicó: "Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter. No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas". Ante la confusión, la actriz pidió disculpas públicamente. "Me lo tiraron por acá", señaló apuntando a su auricular. "Yo no estaba mirando. Ojalá que sea fake. Esto está pasando hoy en la comunicación. Ya no entendés qué es real y qué es fake. Pedimos disculpas".

La repercusión del episodio obligó a la familia Messi a emitir un comunicado oficial para desmentir los rumores. "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señalaron. Además, expresaron su malestar por el tratamiento mediático del tema. "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Juan Otero salió en defensa de Flor Peña

El comunicado concluyó con un llamado a la responsabilidad informativa. "Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".