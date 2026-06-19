MasterChef renueva su cocina: quiénes están confirmados, la figura que decidió no volver y el casting sorpresa

La próxima edición de MasterChef ya empezó a tomar forma y, mientras la producción avanza con el armado del reality que volverá a conducir Wanda Nara, una de las mayores incógnitas pasa por el jurado. Tras la sorpresiva despedida de Donato De Santis en la última final, Telefe comenzó a definir quiénes ocuparán las sillas más codiciadas del programa.

Donato De Santis se fue de Mastechef y empiezan las dudas de su reemplazos

La única continuidad asegurada es la de Damián Betular. El pastelero seguiría siendo parte del ciclo y se perfila como el único integrante confirmado del histórico trío de chefs. El panorama es muy distinto para Donato De Santis. El chef italiano anunció durante la final de la temporada anterior que daba un paso al costado luego de diez ediciones consecutivas en el reality, una decisión que marcó el cierre de una etapa en el programa de Telefe.

Wanda Nara seguirá en la conducción de Masterchef pero el jurado no será el mismo

En tanto, el futuro de Germán Martitegui continúa siendo una incógnita. El cocinero reconoció semanas atrás que todavía no recibió una propuesta formal para regresar y admitió que el formato exige una dedicación que impacta de lleno en su vida personal y profesional: "No tengo ni idea", había respondido cuando le consultaron sobre su continuidad.

Ante ese escenario, la producción decidió abrir un inusual casting para encontrar al reemplazante de Donato y, al mismo tiempo, evaluar una posible renovación más amplia del jurado. Según trascendió, entre los nombres que fueron convocados para participar de las pruebas aparecen Mauricio Asta, Maru Botana y Dolli Irigoyen, aunque esta última aseguró que todavía no recibió un llamado oficial del canal.

Mauricio Asta es uno de los nombres que suena con fuerza para reemplazar a Donato De Santis

La idea de Telefe es analizar distintas combinaciones antes de tomar una decisión definitiva. Incluso, las versiones indican que el canal no descarta modificar más de una silla del jurado si considera que eso le dará un nuevo impulso al formato.

Juli Poggio sería una de las participantes que estaría en Masterchef

Mientras tanto, la producción también trabaja en el armado del elenco de famosos. Entre los nombres que comenzaron a sonar para competir aparecen Abel Pintos, L-Gante, China Ansa, Juli Poggio, La Tora y Nick Sicaro, aunque por ahora todos permanecen en etapa de negociaciones y ninguno fue oficializado.

Con las grabaciones previstas para los próximos meses, la expectativa crece entre los fanáticos de MasterChef. La conducción de Wanda Nara continuará al frente del ciclo, pero el gran interrogante sigue siendo quiénes la acompañarán en la mesa de jueces cuando vuelva a abrirse la cocina más famosa de la televisión argentina.