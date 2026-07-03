Problemas para "Yararira" Latorre: otro Icardi le contesta muy fuerte y la deja en ridículo

La impunidad mediática de Yanina Latorre chocó con una pared. En medio de su guerra personal y eterna contra Mauro Icardi, la panelista cruzó un límite sagrado: meterse con la familia del futbolista y, peor aún, inventar una penosa situación económica para atacar al delantero.

Sin embargo, no contaba con la reacción de Juan Icardi, el hermano de Mauro, quien salió a cruzarla con los tapones de punta y la dejó en ridículo frente a sus miles de seguidores. Todo comenzó cuando Latorre, en su afán por pegarle a Mauro tras su reconciliación con la China Suárez, deslizó que el padre del jugador vivía en una situación de precariedad absoluta en Rosario.

Juan Carlos Icardi junto a sus nietas

Y, lejos de quedarse callado, Juan Icardi utilizó sus redes sociales para dar una clase de dignidad y desmentir, palabra por palabra, el invento de la periodista: "Señora Yanina Latorre, quería comentarle que mi papá no está solo en Rosario", disparó Juan en el inicio de un descargo que rápidamente se volvió viral.

Con una altura que la panelista parece desconocer, el hermano de ex de Wanda Nara dejó en claro que la familia se mantiene unida y lejos de las miserias que Yanina intentó relatar: "Acá somos una familia que, como cualquier argentino, se gana la vida trabajando".

El incendiario posteo de Juan Icardi

En un mensaje directo y sin vueltas, puso los puntos sobre el supuesta "hambre" que Latorre utilizó como dardos envenenados para herir a Icardi: "Mi padre no está pasando hambre como usted dice, así que por favor no afirme cosas de una persona la cual no conoce".

Juan Icardi le marcó la cancha a la panelista, pidiéndole que se haga cargo de sus peleas con los protagonistas y deje afuera a la gente trabajadora que no forma parte del circo televisivo: "Los problemas que usted tenga con mi hermano, arréglelos con él y no difamando a mi padre".

Como estocada final para dejar a Yanina Latorre en offside, Juan Icardi compartió una imagen familiar que vale más que mil palabras de programa de espectáculos: "Acá una fotito de una parte de todos los que estamos en Rosario", sentenció, mostrando una mesa llena de afecto y tranquilidad, todo lo contrario al escenario de abandono que la "Yararira" intentó vender.