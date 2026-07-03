Malena Guinzburg estalló contra el video con IA que "revivió" a su padre y a Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais, el 26 de junio en un trágico accidente con el Tren de la Costa, reabrió una herida profunda en su familia aunque también con el público que la seguía. Sin embargo, lo que comenzó como una ola de recuerdos nostálgicos terminó en un escándalo ético y tecnológico: un video creado con Inteligencia Artificial que simula un reencuentro celestial entre la conductora y el eterno Jorge Guinzburg que despertó la furia de su hija, Malena.

El material, difundido por el creador Santiago Balosky, muestra una recreación ficticia donde Ernestina llega al mítico estudio de Mañanas Informales para fundirse en un abrazo y un beso con Jorge y, aunque para muchos usuarios de redes sociales fue un gesto "emotivo", para Malena Guinzburg no fue para nada agradable.

El video de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg creado con IA

Durante su paso por LAM, la humorista no ocultó su incomodidad y lanzó una crítica feroz contra el uso de estas herramientas: "Me cuesta mucho verlo. No sé si me copa esta tecnología nueva que hace que hablen muertos. Me lo mandó mucha gente diciendo 'es hermoso' pero no me gustó ", disparó Malena sin vueltas.

La actriz confesó que le genera rechazo ver a su padre realizando acciones que nunca sucedieron en la realidad. El límite entre el recuerdo y la simulación digital parece haberse quebrado para ella: "Es muy personal. Me lo mandó mucha gente diciéndome que es lo más hermoso que vi. Yo... ¡Ah! Me dio impresión", cerró.

Mañanas Informales: la mística de una dupla que rompió el molde

El video viral caló hondo porque intentó capturar la esencia de Mañanas Informales (2005-2008), el ciclo de Eltrece que transformó la televisión argentina. Ideado por la mente brillante de Guinzburg, el programa logró algo casi imposible: mezclar la rigurosidad del periodismo con un humor delirante y descontracturado.

Jorge Guinzburg y Ernestina Pais

Ernestina Pais y Jorge Guinzburg eran los capitanes de un equipo inolvidable compuesto por Mario Mazzone, el Bicho Gómez (el inolvidable "Payaso Malaonda") y Jimena Monteverde. El programa regaló hitos que quedaron grabados en el ADN de la cultura pop nacional como el pogo de las 12, un ritual descontrolado al ritmo de Los Piojos que unía a técnicos, productores y conductores.

Pero también se vivieron momentos icónico como "la afeitada histórica", día en el que Guinzburg se sacó su icónico bigote frente a las cámaras por una apuesta de rating.

La temprana partida de Mazzone (por un paro cardíaco tras ser diagnosticado con cárcel de pulmón) y luego la de Guinzburg en 2008 (tras padecer afección pulmonar crónica derivada de un cáncer) fueron golpes durísimos. Ahora y con el reciente fallecimiento de Ernestina en San Isidro, tras ser embestida por la formación ferroviaria mientras se dirigía al teatro, cerró un capítulo doloroso para los seguidores de aquel ciclo.