La Joaqui confesó que tenía outfits hots para Luck Ra pero él sólo quería separarse: "Se desencantó conmigo"

La Joaqui volvió a abrir su corazón y protagonizó un verdadero dramón durante el tercer show de Rosalía en Buenos Aires. Después de las lágrimas, las salidas con amigas y los posteos cargados de emoción, la reina del RKT (que recientemente estrenó una canción con Callejero Fino) se animó al confesionario de la española para hablar de su reciente separación de Luck Ra.

En un clima íntimo, con el estadio a oscuras y miles de fanáticos siguiendo cada palabra, La Joaqui se sentó frente a Rosalía y comenzó a contar la historia de un amor que terminó de la manera menos esperada.

La Joaqui y Luck Ra

"Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami", relató haciendo estallar al público del Movistar Arena.

La cantante de Butakera dejó en claro que, pese a la ruptura, todavía conserva una mirada amorosa sobre quien fue su pareja: "Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo".

La Joaqui con Rosalía

Rosalía intentó interrumpirla para decirle que eso no podía ser, pero La Joaqui sostuvo su versión: "Es posible, es posible. El amor a veces se gasta de tanto usarlo". La frase cayó como una bomba entre los fanáticos, que rápidamente asociaron el relato con su separación de Luck Ra.

La Joaqui siguió con el relato y recordó la ilusión que tenía antes de aquel viaje: "Bueno, resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó".

La historia se volvió todavía más dramática cuando contó cómo se preparó para recibir la supuesta propuesta de matrimonio: "El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio . Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió", dijo haciendo crecer la tensión en el estadio acompañado por las caras de Rosalía que intentaba seguir el hilo.

Entonces llegó el giro que nadie esperaba. La Joaqui contó qué ocurrió finalmente durante el viaje: "Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación ", dijo sin tapujos mientras el Movistar Arena se venía abajo.

La Joaqui que hundió a Luck Ra

Su discurso, sin embargo, no se quedó ahí: después de varios minutos de seguir contando como fue la separación, la cantante terminó admitiendo que en realidad, La perla, había sido ella misma y no el cantante cordobés... Una aclaración que, aunque muy madura emocionalmente, dejó claro que intenta superarlo sin reconcores.

La pareja había confirmado su separación después de dos años de relación y la cantante ya había pedido "piedad mediática" para atravesar el momento. Ahora, frente a Rosalía, convirtió el dolor en un relato cargado de ironía, tristeza y una cuota de humor.

Horas antes de su participación en el show, La Joaqui también había sorprendido con el lanzamiento de una canción junto a Callejero Fino y claro, su fandom no tardó en leer la letra como una serie de indirectas para su ex.