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A las calles por el país

Lali, Emilia Mernes, Martín Cirio y los famosos que dispararon contra la Ley de Tierras de Javier Milei

A horas de que el Senado vuelva a debatir el proyecto, músicos, actores e influencers utilizaron sus redes sociales para expresar su rechazo a la iniciativa.

05 Agosto de 2026 11:54
Dillom
Dillom

La discusión por la denominada Ley de Tierras dejó de ser un debate exclusivo del ámbito político y comenzó a instalarse con fuerza en las redes sociales, donde artistas, actores e influencers expresaron públicamente su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Este jueves 6 de agosto, el Senado volverá a debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque popularmente es conocida como la Ley de extranjerización de la tierra. La propuesta del Poder Ejecutivo plantea una serie de modificaciones que generaron una fuerte controversia.

A las calles contra la Ley de extranjerización de la tierra
A las calles contra la Ley de extranjerización de la tierra

Entre los principales cambios, el proyecto elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, modifica la Ley de Manejo del Fuego, facilita los procesos de desalojo, endurece las condiciones para las expropiaciones y fortalece la especulación financiera vinculada a la tierra y la vivienda.

En medio del creciente debate, distintas figuras del mundo del espectáculo decidieron pronunciarse en contra de la iniciativa. La cantante Emilia Mernes, el rapero Dillom, la actriz y comediante Malena Pichot y el influencer Martín Cirio utilizaron sus cuentas con miles de seguidores para cuestionar el proyecto y manifestar su rechazo a la reforma que impulsa el Gobierno.

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