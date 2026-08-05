Lali, Emilia Mernes, Martín Cirio y los famosos que dispararon contra la Ley de Tierras de Javier Milei

La discusión por la denominada Ley de Tierras dejó de ser un debate exclusivo del ámbito político y comenzó a instalarse con fuerza en las redes sociales, donde artistas, actores e influencers expresaron públicamente su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Este jueves 6 de agosto, el Senado volverá a debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque popularmente es conocida como la Ley de extranjerización de la tierra. La propuesta del Poder Ejecutivo plantea una serie de modificaciones que generaron una fuerte controversia.

A las calles contra la Ley de extranjerización de la tierra

Entre los principales cambios, el proyecto elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, modifica la Ley de Manejo del Fuego, facilita los procesos de desalojo, endurece las condiciones para las expropiaciones y fortalece la especulación financiera vinculada a la tierra y la vivienda.

En medio del creciente debate, distintas figuras del mundo del espectáculo decidieron pronunciarse en contra de la iniciativa. La cantante Emilia Mernes, el rapero Dillom, la actriz y comediante Malena Pichot y el influencer Martín Cirio utilizaron sus cuentas con miles de seguidores para cuestionar el proyecto y manifestar su rechazo a la reforma que impulsa el Gobierno.

Lali Esposito convocó a marchar el 6 de agosto contra la reforma de la Ley de Tierras. pic.twitter.com/hfdcEuYJAt — Gelatina (@somosgelatina) August 5, 2026

"Defender la tierra"



Emilia Mernes compartió en sus historias de Instagram un video de Amnistía Argentina en el que la organización convoca a marchar el 6 de agosto frente al Congreso en contra de la modificación de la Ley de Tierras. pic.twitter.com/dVIV0IJb5V — Corta (@somoscorta) August 4, 2026

"Ojo que quieren vender La Patagonia"



Ca7riel criticó la venta de tierras nacionales a extranjeros y alertó: "Cuando los gringos paguen la primer cuota te va a entrar enterota".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/m3fmIc0Fu6 — Corta (@somoscorta) July 30, 2026

🔴"Tenemos que unirnos contra algo absurdo y sin retorno"



🎤Juana Molina se sumó al rechazo contra la reforma de la Ley de Tierras y convocó a marchar este jueves.



Más info: https://t.co/rn4u5SItfL#leydetierras #juanamolina #milei #lla #libertarios pic.twitter.com/nJp8vQyFzd — La Política en Frases (@lpfinformacion) August 3, 2026

"El jueves se va a debatir si permitimos que VENDAN el país. Muchas banderas de las Malvinas, pero AHORA es el momento de defender el país, NOS VEMOS EL 6 EN EL CONGRESO"



Martín Cirio convocó a marchar contra el Gobierno y la Ley de Tierras 👏👏 pic.twitter.com/rA6bzmGwB6 — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) August 4, 2026

🇦🇷El público de Rosalía cantó hoy "la patria no se vende" contra la Ley de Tierras. La artista se sumó al cántico en su tercer show en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.



📹 @antobartolozzi pic.twitter.com/FiJDjNpwPd — ÉPICA (@epicaOK) August 5, 2026