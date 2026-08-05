Quirno se lavó las manos tras el retiro del embajador: "Es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos"

El canciller argentino Pablo Quirno lamentó la "decisión unilateral" de Brasil de retirar a su embajador, a partir de los enojos diplomáticos de la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva por el apoyo y la participación de Javier Milei en actos electorales de su opositor Flávio Bolsonaro. Al mismo tiempo, celebró la confirmación oficial de la visita del Papa católico León XIV entre el 8 y 11 de noviembre, reveló que evalúan decretar feriados y reconoció que esperan la oficialización de la agenda para definir la presencia del presidente argentino en la gira.

"Nosotros anoche emitimos un comunicado desde Cancillería donde informamos que la Cancillería brasileña llamó a nuestro embajador argentino en Brasil, donde determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y donde pidió también que nuestro embajador se retire de Brasil", reveló Quirno en la conferencia de prensa que realizó durante la mañana de este miércoles 5 de agosto en Casa Rosada, en la cual confirmó que lamentaban la " decisión unilateral de Brasil ".

Javier Milei participó de actos de campaña del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"En estos últimos años han habido expresiones de ambos lados, que justamente transparentan esa diferencia política e ideológica. Argentina ha decidido, ante cada uno de esos episodios de Brasil, el no llevar esto a una instancia diplomática. Brasil tiene todo el derecho a decidir lo que ha decidido. Nosotros lo lamentamos porque entendemos que hay otro camino para preservar las relaciones entre nuestros países", explicó Quirno en relación a la postura argentina.

Para el canciller "es lamentable" que desde el gobierno brasileño "se quejen de injerencias en procesos electorales cuando el propio presidente Lula visitó, previo a las elecciones del año pasado, a la presidente Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria". Tras la comparación, limitada porque la ex mandataria no era candidata, recordó que desde Argentina no hubo "ningún tipo de problema ni ninguna queja de injerencia", ya que esas son "las reglas del juego".

La visita de Lula a CFK en San José 1111

La llegada del Papa

Quirno se refirió a "la confirmación oficial" de la llegada de León XIV, la cual confirmó que recibieron "con enorme alegría". "Es la primera visita de un papa a la Argentina en 39 años y, teniendo una ciudadanía mayormente católica, era un viaje que estábamos esperando que se realice", confirmó. "Milei y el Gobierno nacional reciben con brazos abiertos a su Santo Padre y han trabajado muchísimo para que esta visita se produzca, en conjunto con las autoridades de la iglesia argentina y también con la Santa Sede", añadió enseguida.

El Papa León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú.

El canciller Pablo Quirno reveló que falta la confirmación de la agenda eclesiástica para confirmar la compañía de Javier Milei a la gira, que ya se sabe que tocará Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque destacó que desde la gestión están "dichosos y gustosos de poder participar de todos los eventos que se organicen alrededor de la visita". Al mismo tiempo, reconoció que analizarán en profundidad el disponer de un feriado para que las y los fieles argentinos puedan acercarse.