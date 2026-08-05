La mejor amiga de Candela Arizaga confirmó el noviazgo con Facundo Moyano y reveló un dato clave

La investigación por el confuso episodio que protagonizaron Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga continúa sumando testimonios. En las últimas horas, quien decidió romper el silencio fue Nicole, la mejor amiga de la joven, quien contó que pudo hablar con ella mientras permanecía internada y reveló cuál fue la explicación que recibió sobre lo sucedido durante la madrugada que terminó con la detención del ex diputado.

En diálogo con Pasó en América, aseguró que Arizaga sufrió " un momento de paranoia " mientras se encontraba junto a Moyano y sostuvo que la situación terminó desbordándose.

Continua la investigación para saber que sucedió entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

Además, pidió cautela ante las versiones que circularon en los medios y remarcó que su amiga todavía intenta comprender todo lo que vivió: "Fue una situación entre ellos dos, donde se entró en un momento de paranoia por algo que estaban compartiendo juntos. Se les fue de las manos", afirmó.

Sus declaraciones se conocieron poco después de que el abogado de Candela, Diego Storto, confirmara públicamente que el examen toxicológico realizado a la joven dio resultado positivo para cocaína. Mientras tanto, la causa sigue avanzando y serán las pericias, los testimonios y las distintas medidas judiciales las que deberán establecer con precisión qué ocurrió aquella madrugada.

El abogado de Candela Arizaga habló del examen toxicológico de su clienta

Nicole contó que alcanzó a conversar con Arizaga antes de que se durmiera y aseguró que, si bien estaba consciente, se encontraba muy afectada por todo lo sucedido: " Ella está pasando por una situación muy triste . Está entrando en razón de algo muy complicado, pero está acompañada por su mamá, su hermana y toda su familia", expresó.

Según explicó, durante el episodio Candela estaba completamente desorientada y comenzó a sentir miedo. Sin embargo, negó que su amiga le hubiera relatado haber sido víctima de una agresión física por parte de Moyano: " No hubo violencia de género como estuvieron diciendo. Sí, a ella le agarró un poco de miedo porque estaba desorientada por la situación que ya se sabe, pero ahora está bien y está consciente", sostuvo.

👉🏽 ROMPE EL SILENCIO LA MEJOR AMIGA DE CANDELA ARIZAGA



💬 "Candela está pasando por una situación muy triste"

💬 "No hubo violencia de género"

💬 "Tienen una relación estable"#PasóEnAmérica pic.twitter.com/jqOUQ6Ym1q — América TV (@AmericaTV) August 5, 2026

Esa versión corresponde exclusivamente al testimonio brindado por Nicole y no modifica el curso de la investigación judicial, que deberá determinar los hechos a partir de los informes médicos, las pericias y el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

La joven también cuestionó la exposición pública que recibió Arizaga desde que comenzaron a viralizarse los videos del episodio y pidió no sacar conclusiones apresuradas: "Duele ver cómo se habla, cómo se inventa y cómo se señala sin saber la verdad", manifestó.

📢 NICOLE, AMIGA DE LA NOVIA DE MOYANO: "Candela no es una persona adicta"#PasóEnAmérica pic.twitter.com/mLxcLPXukX — América TV (@AmericaTV) August 5, 2026

Y agregó: "Un error que se puede cometer no nos define como persona. Antes de opinar o condenar, recordemos que detrás hay una historia y una realidad que solo conocen quienes la viven".

Nicole explicó que tanto ella como el círculo íntimo de Candela se trasladaron rápidamente al hospital apenas se enteraron de lo ocurrido para acompañarla en este difícil momento.

Candela Arizaga y su perro Mafia

Además, reveló que la influencer no tenía acceso a su teléfono celular debido a la enorme cantidad de mensajes, críticas e insultos que comenzó a recibir luego de que el caso se hiciera público.

Por último, aclaró uno de los puntos que más llamó la atención en las imágenes difundidas: las lesiones que presentaba Arizaga en los pies. Según relató, la joven salió del departamento descalza porque intentaba alcanzar a su perra, llamada Mafia, que se había escapado: " Ella se lastimó el pie por haber salido corriendo atrás del perro ", aseguró.

La amiga de Candela Arizaga confirmó la relación de la influencer y Facundo Moyano

Su relato coincide, al menos en parte, con la declaración del encargado de un edificio de la zona, quien afirmó haber visto a Candela descalza, con poca ropa y en estado de desorientación mientras Moyano la seguía junto a la mascota.

Por último, Nicole confirmó que Candela Arizaga y Facundo Moyano mantenían una relación sentimental y aseguró que conocía al ex diputado desde hacía tiempo. Según contó, su amiga está profundamente enamorada del dirigente sindical y destacó que siempre habló de él con mucho cariño.