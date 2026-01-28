La decisión de Cami Homs con su nueva hija que podría enojar demasiado a Tini Stoessel

Tras una larga y ansiosa espera, nació Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa. La nueva integrante de la familia llegó al mundo el 27 de enero, pasadas las 40 semanas de gestación, en el Sanatorio Otamendi.

Con su nacimiento, la modelo se convirtió en madre por tercera vez, ya que es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su anterior relación con Rodrigo de Paul. Por su parte, el mediocampista de Estudiantes de La Plata ya tenía experiencia en la paternidad: es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, de su vínculo con Carolina Alurralde.

Cami Homs y José Sosa se convirtieron en padres de Aitana

Si bien el nacimiento fue confirmado por distintos periodistas, la pareja todavía no se pronunció públicamente sobre la llegada de Aitana. Ese silencio despertó revuelo en redes sociales, donde comenzaron las especulaciones y surgieron algunos datos curiosos.

La elección del nombre fue uno de los temas que más comentados y dio lugar a memes que reflotaron la histórica rivalidad mediática entre Cami Homs y Tini Stoessel: " Díganme que es joda que le puso el nombre de la piba con la que Yatra engañó a Tini ", escribió la cuenta @conurbarbie, en un mensaje que alcanzó casi 700 mil visualizaciones en pocas horas. "Si la hija de Cami Homs se llama Atana, ¿es porque Aitana salio con Yatra y eso fue parte de la depresión de Tini? o "Mita que yo a Cami Homs la adoro pero ¿Aitana? Uchas coincidencias", fueron otros comentarios que cuestionaron la elección y recordaron fantasmas del pasado.

Cami Homs le puso Aitana a su hija y desató una ola de comentarios que recordaron su rivalidad con Tini Stoessel

La teoría que captó la atención del público conecta dos triángulos amorosos distintos: por un lado, la separación de Homs y Rodrigo de Paul, quien luego inició una relación con Tini Stoessel; por otro, el vínculo previo de la cantante con Sebastián Yatra, quien tras esa ruptura fue relacionado sentimentalmente con la artista española Aitana.

Para el fandom, la elección del nombre no habría sido casual, sino un guiño irónico o un "palito" hacia "La Triple T", actual pareja de su ex marido, al utilizar el nombre de quien habría sido la tercera en discordia en la relación anterior de la estrella pop.

Aitana habría sido la tercera en discordia en la relación con Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Sin embargo, pocos días antes de dar a luz, la influencer aclaró el origen del nombre y reveló su verdadero significado en una entrevista íntima con Érica Etter: "¿Cómo surgió el nombre? ¿Quién lo decidió?", le preguntó la conductora en su podcast, y Cami respondió con total sinceridad: " Es un nombre que a mí me gusta hace muchísimos, muchísimos años . Creo que antes de Francesca", confesó, en referencia a su hija mayor.

Luego explicó por qué en ese momento optó por otro nombre: "Franci estaba en Italia y dije, bueno, Francesca, es italiana, tenía que ser". De todos modos, aclaró que Aitana siempre estuvo entre sus favoritos desde muy chica.

Cami Homs dio a luz tras la semana 40 de gestación

Sobre la reacción de José Sosa cuando se lo propuso, Homs contó que la decisión fue sencilla: "Cuando se lo planteé a José, tipo, me dijo 're, me parece re original'. Aparte es como dulce también, así que no me costó mucho la decisión".

Por último, Cami Homs reveló el significado que descubrió recientemente y que terminó de enamorarla: "Hace poquito me mandaron un mensaje diciendo que irradia luz, también dulzura".