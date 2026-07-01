Manu, el nene que emocionó con su carta a Messi, cumplirá el sueño de su vida

Hace apenas unos días, la conmovedora carta que Manu Litvi, un nene de 8 años, le escribió a Lionel Messi por su cumpleaños número 39 emocionó a miles de argentinos. El mensaje, que fue leído al aire en el programa de stream Sería Increíble, se viralizó rápidamente por la sensibilidad con la que el pequeño describió todo lo que representa el capitán de la Selección Argentina para él.

Pero la historia tuvo un final inesperado y aún más emocionante. Durante una nueva emisión del ciclo, Paula Chaves y Pedro Alfonso sorprendieron a Manu con una noticia que cambió por completo su vida: él y toda su familia viajarán a Estados Unidos para vivir de cerca el Mundial 2026 y alentar a la Selección Argentina desde la tribuna.

Manu viajará para ver a Messi en el Mundial 2026

El anuncio dejó al pequeño completamente en shock. Entre lágrimas, abrazó a sus padres mientras todo el estudio estallaba en aplausos y celebraba el sueño que acababa de hacerse realidad.

Todo comenzó cuando Manu se acercó a la puerta de Olga con una carta escrita de puño y letra para Lionel Messi. En el texto contó que juega al fútbol en Argentinos Juniors, le agradeció al capitán argentino por las alegrías que les regaló a millones de hinchas y destacó, sobre todo, los valores que transmite dentro y fuera de la cancha.

"Lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugás, sino cómo sos", escribió el niño en uno de los pasajes más destacados de la carta. Otro de los fragmentos que conmovió a todos fue el recuerdo de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. "Cuando ganaste el Mundial lloraste igual que todos nosotros. Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena", expresó.

Las palabras de Manu recorrieron las redes sociales en cuestión de horas. Miles de usuarios compartieron el video con la esperanza de que el mensaje llegara hasta Messi, quien aún no respondió públicamente.

Sin embargo, mientras espera saber si algún día podrá conocer personalmente a su máximo ídolo, el pequeño ya recibió un regalo que parecía imposible: viajará por primera vez a un Mundial junto a toda su familia para alentar a la Selección Argentina y vivir desde la cancha la máxima fiesta del fútbol. Un premio inesperado que nació de una simple carta escrita con el corazón.