La China mandó a echar a la ex de Lauty Gram de un evento y la calificaron de "patotera" y "ruda"

Bardo, bardo y más bardo. Que la China Suárez cambie de novio cada año le trae aparejados varios conflictos: con sus propias ex parejas y en añadidura con las ex de sus actuales. Esta vez, la gresca se armó porque, al parecer, la modelo echó a las patadas (simbólicamente) a Madison Segreti, ex de Lauty Gram, el nuevo noviecito.

Toda Argentina se volvió a enamorar de la pareja que hacen la China junto al cantante que, como es de costumbre, es bastante más menor que ella: tiene 22 años. El chiquillo en cuestión no conocía Estados Unidos y es por eso que viajaron juntos al país de Joe Biden, más precisamente a Miami, para festejar el cumpleaños de Lauty.

China Suárez

Desde allá, la cantante publicó un video entonando una de sus últimas canciones "Corazón de cartón" desde un espectacular descapotable. Horas más tarde, el mismo Lauty publicó fotos desde un auto muy parecido al que montaba la modelo. Mientras tanto, en Argentina se preparaba la peor de las historias: la que catapulta a La China como "patotera". Es que, ni lerdo ni perezoso, Marcelo Tinelli le dio micrófono a Madison para que haga un descargo.

China, Coti, Madison

"Tiktokera (SIC), influencer muy conocida, la ex del novio actual de la China Suárez", la presentó Tinelli; paralelamente Ángel de Brito hizo la peor de las acotaciones: "Parece que la rajó la China de algunos lados", dijo venenosamente con su lengua de serpiente. Casi sin poder hablar de la vergüenza o de la intimidación Madison contestó que conocía a la China y que hasta se la había cruzado "en algunos lugares".

Además respondió con la voz toda quebrada y entrecortada que había quedado todo más que bien con su ex Lauty: "Le deseo lo mejor, de todo corazón. Yo sé respetar las cosas de una separación. Cada uno en la suya y que sea feliz con ella o con quien sea, y que triunfe en la música. Yo estoy enfocada en mi vida y en lo mío", expresó ante la incredulidad de Tinelli y equipo.

Madison Segreti

La bomba estaba por estallar. Pero no fue ella quien habló, sino la ex Gran Hermano, Coti, que no dudó en exponer a la China y su comportamiento: "La China la quiso apurar a Madison y a la hermana, que está con nosotros acá, y yo justo la estaba viendo. El seguridad la tuvo que sacar". ¡Tremendo!

El "cuervo" no se reservó los comentarios y sarcásticamente invadió el país con una definición sobre la China Suárez: "No sabía que la China era patotera. Brava".

La cosa quedó ahí, nadie más dijo nada. Marcelo fingió demencia, Madison se quedó cabizbaja tras la confesión y Coti quedó con aires de campeona por haber relatado lo sucedido en aquella fiesta.

El amor, el amor: qué pasa entre la China y Lauty

Todavía no hay confirmada ninguna relación oficial entre los cantantes. Cuando le preguntaron a él, no hizo nada más que negarlo: "La gente ya piensa que estamos juntos, que nos vemos todos los días... Pero no" y agregó: "Estar de novio significa estar con una persona con la que la pasás bien todos los días, y con la que compartís cosas y eso. Pero no. Me da igual. Prefiero estar así, tranquilo, como estoy ahora, que estoy contento".

Sin embargo, las fans de ambos notaron un detalle que sirvió para dilucidar que algo sucedía entre ellos: la China publicó ese video cantando y allí llevaba puesta la misma gorra que usó Lauty en una foto que publicó coincidentemente en un descapotable. Más claro, echale agua.

Las lágrimas de Rusherking

La relación entre el trapero y la China terminó hace muy pocos meses después del escándalo de discusión que tuvieron en el Movistar Arena. Sin embargo, cada vez que puede, él le dedica unas palabritas por X (antes Twitter).

China y Rusherking

Las últimas fueron: "Juntos éramos fuego como ASAP y Riri". Muchos interpretaron esta afirmación como un palito para la China porque la canción habla sobre la relación de cuentos de hadas que tienen la cantante estadounidense Rihanna con su pareja ASAP.