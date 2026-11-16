Un hilo en X, una lista de acusaciones y ningún freno. Marcela Pagano, la diputada que abandonó el bloque de La Libertad Avanza, apuntó con nombre y apellido contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los hombres más poderosos del oficialismo. Lo trató de traidor, le atribuyó haber dicho que Milei "está loco" y lo acusó de una serie de negociados en el Estado, del PAMI a la Aduana.

Pagano no mostró, por ahora, ninguna prueba de lo que denuncia, aunque asegura que existen mensajes, audios, fotos y videos que lo respaldan. Las acusaciones, de extrema gravedad, alcanzan también a Eduardo "Lule" Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien Pagano llama "tu jefa".

Marcela Pagano

El hilo arrancó con un mensaje directo al titular de Diputados: "Martín Menem hoy voy a contarle a Javier Milei que el traidor siempre fuiste vos. En Corrientes, puertas adentro, dijiste que el presidente está loco y que lo maneja 'el pendejito de Caputo'. Armás estructura para quedarte con el sello, cara rota. Abro hilo sobre tus negocios".

Después vinieron los supuestos negocios. Sobre el puerto de Corrientes, escribió: "Sos tan medio pelo casta que ya todos en Corrientes saben de tus negocios cobrando peaje en el puerto. Conozco a tus socios". Y sobre el escándalo de la criptomoneda LIBRA, sumó una advertencia: "Lo de Libra siempre supiste que era una estafa. Cerimedo te lo advirtió a vos y a tu jefa. Igual siguieron adelante. Cuando el viento de cola no esté en Comodoro Py, habrá mensajes que esperan ver la luz...".

@MenemMartin hoy voy a contarle a @JMilei que el traidor siempre fuiste vos. En Corrientes, puertas adentro, dijiste que el presidente está loco y que lo maneja "el pendejito de Caputo". Armas estructura para quedarte con el sello, cara rota. Abro hilo sobre tus negocios👇🏻 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) November 16, 2026

La diputada también habló de contenedores de la Aduana: "Los contenedores de Aduana que manejás vos y tu familia. Esos que son de telas y ropa que se los 'donaban' a organizaciones sociales y que tenían el circuito de reventa armado para los chinos de Once y Avellaneda".

Sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, el escándalo que sacudió al Gobierno con los audios de Spagnuolo, apuntó al primo del presidente de la Cámara: "ANDIS: siempre fue Lule el que coordinó. Hay un mensaje que también va a prenderte fuego, estaba en un celular: 'KM 3%'...y el audio que precisa: 'se lo iban a informar a Rioja'. Vos sabés muy bien quién es 'Rioja'". Y sumó la obra social de las Fuerzas Armadas: " Te llevaste casi $100 millones la primera semana de intervención con pagos de prestaciones inexistentes y otra vez la Suizo y sus subsidiarias".

Martín Menem

La lista siguió con el PAMI: "Te apresuraste ni bien asumimos por quedarte con el organismo: 5% levantás por cobro y 15% por nuevas altas". Después, con el capítulo Tabaco de la Ley Bases y una explicación explosiva sobre la salida del exjefe de Gabinete: "Para que lo sepan todos, para que vos y tu jefa se queden con el negocio del Tabaco, rajaron a Nicolás Posse. Esa fue la verdadera razón de su salida del Gabinete. Le birlaste el negocio".

Tampoco se salvó la visita del Papa. Según Pagano, Menem ubicó empresas de seguridad y limpieza en distintas áreas del Estado: "Solo del Banco Nación levantaste $4.000 millones. Y lucraste hasta con la visita del Papa, sin licitación como siempre le gustó a Kari". También lo acusó de haber puesto a casi 20 integrantes de su familia en cargos jerárquicos y de gestionar un crédito millonario del Banco Nación para un sobrino: " ¡Hay foto, y hay video! ", aseguró.

Nicolás Posse

El cierre fue una explicación de su ruptura con el oficialismo: "Por todo esto, me fui de LLA. A mí me votaron para terminar con la casta, no para mudarla a la presidencia de la Cámara de Diputados . Tránsfuga es quien cambia de ideas para conservar el cargo, yo cambié de bloque para conservar las ideas".

La embestida de Marcela Pagano contra Martín Menem abre un frente de altísimo voltaje en el oficialismo. Si las pruebas que promete aparecen, el escándalo puede escalar a la Justicia; si no, quedará como una de las denuncias más explosivas de la interna libertaria.