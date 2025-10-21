Las duras palabras de Ángel De Brito y la venganza más elegante de Wanda Nara

Durante meses se especuló con la conducción de Wanda Nara en Masterchef, pero la realidad terminó hablando más fuerte que los rumores: volvió, y lo hizo más afilada que nunca. Algunos periodistas habían asegurado que Telefe no la quería por sus conflictos mediáticos y judiciales con Mauro Icardi y la China Suárez, pero la verdad fue otra: el canal entendió perfectamente su valor. La aprovechó, la potenció y convirtió el reality en una máquina de rating.

En ese contexto, Ángel De Brito opinó sobre la conductora y el ciclo de cocina. Y, fiel a su estilo, no midió palabras: "Me encanta que le hayan armado el circo alrededor de ella", lanzó al mismo tiempo que le restó mérito al trabajo real que hay por parte de producción. Y siguió: "Me gusta (Luis) Ventura, me gusta que esté (Susana) Rocasalvo. Me parecen condimentos más mediáticos para un programa que a mí me resulta aburrido de siempre".

Ángel De Brito opinó sobre la conducción de Wanda Nara y no tuvo piedad

El cronista le preguntó: "¿Quién gana más, Telefe o Wanda?". Y Ángel respondió sin dudar: "Siempre ganan más los canales. A Wanda le sirve porque le da un prestigio que no tiene ". Como si el éxito sostenido, la popularidad intacta y el magnetismo que genera no fueran prueba suficiente del peso propio de Wanda.

De Brito incluso redobló la apuesta: "Trabajó muy poco en su vida en el medio, es más famosa por otras cosas que por el trabajo". Pero lo cierto es que pocas figuras generan tanto impacto como ella. Le pese a quien le pese, la Bad Bitch sabe cómo jugar en un terreno donde otros apenas sobreviven: convierte sus problemas en titulares y el morbo en tendencia.

Por eso, más allá de los comentarios, la conductora volvió a Masterchef para demostrar que el poder mediático se construye con presencia, no con permiso. En el prime time de uno de los canales más importantes del país, se consagró como una figura que sigue alimentando al público... y también a los periodistas que viven de hablar de ella. Porque en esta historia, aunque a Ángel De Brito le moleste, la que da de comer al periodismo y sirve show es Wanda Nara.