La Joaqui contó la traición que la hace perderlo todo: "La maldad me alcanzó "

Así como en reiteradas ocasiones, Joaquinha Lerena de la Riva, conocida artísticamente como "La Joaqui", fue el apoyo de sus amigos y familiares en duros momentos, en esta oportunidad le tocó a ella vivir un complicado periodo debido a una traición. La carrera musical de la artista se vio afectada por un suceso legal que la golpeó de lleno, a solo semanas de haber realizado su Movistar Arena y haber lanzado un reciente éxito de la mano de Duki y Khea.

La Joaqui dio vida a grandes éxitos musicales como "San Turrona"o "Dos Besitos", así como participó de colaboraciones estelares. Sin embargo, todo pareció caer en picada cuando compartió un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, donde revelaba que ya no es dueña de su canal de Youtube y perdió los derechos de sus canciones .

La Joaqui atraviesa un difícil momento profesional

"Me costó toda la vida dejarle a mis hijas lo que la vida no me pudo dejar a mí, me despedí de todas mis canciones que eran el recordatorio de todos los sueños que cumplí. Acá solamente comparto felicidad con ustedes, esta vez me toca compartir una tristeza como consecuencia de una larga historia de maldad que me toca vivir en silencio", expresó la cantante sin nombrar específicamente a su discográfica, pero sus seguidores rápidamente entendieron que se trataban de los malos de esta historia.

Por otro lado, La Joaqui también se pronunció a través de su cuenta de X, ex Twitter: "La maldad me alcanzó muchas veces arrancándome partes del corazón que ustedes sanaron escuchando mi música. Perdí mi canal de YouTube (sigue activo, pero no va a volver a mi autoría, ni el canal ni mis obras) y el trabajo de mi vida reflejado ahí", escribió al mismo tiempo que invitó a sus seguidores a seguir su nuevo canal donde de ahora en más compartirá sus nuevos proyectos.

La Joaqui perdió su canal de YouTube y los derechos de sus canciones

La artista contaba con más de 1 millón de suscriptores en su anterior canal de Youtube, y por ahora llegó a recuperar el 10% de ellos. Esto se debe a un contrato desfavorable, en el que desde su desconocimiento al llegar al mundo artístico otras personas sacaron provecho. Pese al dolor y la bronca, la joven demostró que nada ni nadie la detiene, por lo que abrió otro canal y comenzó a escribir otras canciones lejos de quienes la estafaron.

Casos similares

La intérprete no es la primera en perder los derechos de sus canciones por un mal contrato, y es que muchos artistas perdieron los derechos de sus propias creaciones debido a contratos desfavorables con sellos discográficos o representantes. Taylor Swift es una de ellas: la cantante perdió los derechos de sus primeros seis álbumes cuando Big Machine Records, vendió el catálogo a Scooter Braun en 2019. Como respuesta, la estadounidense decidió regrabar sus discos bajo el sello Taylor's Version para recuperar el control de su música.

Paulo Londra, otros de los artistas argentinos estafados por sus productores.

Un caso argentino es el de Paulo Londra, que cuando brillaba en lo más alto de su carrera tuvo problemas legales con su productora. El cordobés había firmado contrato con Big Ligas, fundado por los productores Ovy on the Drums y Kristo, sin saber que en realidad estaba cediendo los derechos de sus canciones .

Según Londra, él creía que se trataba de un acuerdo de colaboración y distribución, pero el contrato le impidió lanzar música libremente durante años. La disputa se intensificó cuando intentó salir del equipo y descubrió que los productores tenían el control de su carrera hasta 2025. La batalla legal duró más de dos años hasta que en 2022 la justicia falló a su favor, permitiéndole recuperar su independencia. Y ahora, ¿qué pasos dará La Joaqui?