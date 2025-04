La lavada de manos de Cinthia Fernández, tras los violentos videos de Castillo contra su ex

Primero fingió demencia, ahora pegó un volantazo. A más de diez días de que se hicieran públicos los videos de Roberto Castillo maltratando a su por entonces mujer y actual madre de sus dos hijas menores, Daniela Vera Fontana; Cinthia Fernández sorprendió con un contundente mensaje en apoyo a su futuro marido.

Después de capitalizar con fuerza el alcance que el escándalo le dio a su cuenta de Instagram, la mediática compartió una historia en la que se la puede ver abrazando al abogado, junto a un emoji de un corazón y con el claro mensaje: "En las malas mucho más".

Cabe recordar que la bailarina fue muy críticada por el silencio de radio que adoptó después de que se viralizaran las violentas imágenes que dejaron en evidencia la violencia de género denunciada por Vera Fontana.

Atenta a los comentarios negativos en su feed, Cinthia hizo un breve descargo cinco días atrás en el que hizo alusión a su silencio. "Paso por acá a repetir lo que hace dos días expresé por este canal de comunicación: no finjo demencia, pero elegí, en principio, no hablar tras los hechos sucedidos de público conocimiento que fueron avanzando y derivando en nuevas situaciones con el correr del tiempo".

El apoyo de Cinthia Fernández a Roberto Castillo

"Lo cierto es que hay una medida cautelar, la cual no voy a incumplir y, aunque muera de ganas de expresarme, no puedo desobedecer, en este momento, la voluntad del juez", destacó la mediática, en alusión a la medida cautelar que la Justicia le impuso después de que la ex de Castillo los denunciara a ambos por hostigamiento.