Tomás Dente puso en duda cómo hizo carrera su hermano, Fer Dente y lo destrozó

La interna entre Tomás Dente y su hermano Fernando parece no tener retorno. Aunque ambos intentaron durante años mantener sus diferencias familiares lejos de la exposición pública, en las últimas horas el conflicto sumó un nuevo capítulo luego de que el conductor de Entrometidos en la Tarde apuntara con dureza contra el director teatral y respondiera a versiones que, según sostiene, circulan sobre él desde hace tiempo.

Todo comenzó cuando Tomás recordó las declaraciones que Fernando realizó años atrás sobre su historia familiar. El director teatral había contado que durante su infancia fue testigo de situaciones de violencia dentro de su hogar y también reveló que su padre biológico era un sacerdote, a quien conoció recién en la adultez después de descubrir la verdad a los 17 años. Sin embargo, ese vínculo nunca logró consolidarse.

Nuevo conflicto entre Fer y Tomás Dente

En ese contexto, Tomás aseguró que, a través de colegas del ambiente periodístico, tomó conocimiento de que Fernando estaría insinuando en ámbitos privados que él habría ejercido presunta violencia e incluso abusos durante la infancia. Frente a esas versiones, lo calificó como un "cuentista y fabulador".

Tras su fuerte descargo al aire, el conductor habló con LAM y explicó por qué decidió romper el silencio: "A mí me parece que es muy sanador sacarse las cosas de encima. Cuando alguien te hace algún tipo de daño o comentarios en contra de tu persona, creo que está bueno cristalizar al enemigo que anda diciendo ciertas cuestiones sobre mí ", manifestó.

Tomás Dente marcó un límite en medio del conflicto con su hermano

Luego profundizó sobre el impacto que, según él, tienen esas versiones en su vida personal y profesional: "Porque yo puedo ser un montón de cosas: un loco de mier..., agresivo, virulento, amoroso, odioso, pero hay ciertas cuestiones que, después de tantos años de entrega y construcción en este trabajo, no voy a permitir", afirmó en referencia a las presuntas acusaciones que, asegura, su hermano hace fuera de cámara.

Tomás también hizo referencia a un comentario realizado por Ángel de Brito, quien mencionó públicamente la existencia de esos rumores: "De hecho, ayer lo dijo Ángel de Brito, que había escuchado el rumor que estuvo esparciendo Fernando dando a entender de que yo había sido un degenerado con él . Y es fuerte. Demasiado fuerte así que me pareció atinada la catarsis que pude hacer en la televisión. Porque yo puedo ser cualquier cosa, menos eso. El límite está ahí y lo voy a poner", sentenció.

Más adelante, el conductor volvió sobre las revelaciones que Fernando hizo acerca de su historia familiar y cuestionó que haya expuesto públicamente a sus seres queridos, incluida su madre, Ada Rizzuti: "Él abrió el juego a que todo se debata en un plató de televisión cuando expuso a toda mi familia sin nuestro beneplácito", aseveró.

En ese sentido, desafió a su hermano a decir públicamente aquello que, según sostiene, viene insinuando desde hace tiempo en conversaciones privadas sobre la relación entre ambos.

Tomás Dente apuntó contra Fer Dente

Pese a la dureza de sus declaraciones, Tomás aseguró que la pelea no lo desbordó tanto como muchos creen y hasta reconoció las capacidades profesionales de Fernando, aunque volvió a marcar diferencias sobre la forma en que cada uno construyó su carrera: "Es muy talentoso y yo dentro de todo le he entregado el cuerpo a bastante personas para llegar donde llegué , así que se concretó".

Finalmente, insistió en esa comparación y remarcó cuál considera que fue el camino de cada uno para alcanzar el éxito: "Él es muy talentoso y yo soy un tipo muy trabajador que llegué de una manera muy honesta", concluyó Tomás Dente, reavivando un conflicto familiar que, por ahora, parece estar lejos de encontrar un punto de reconciliación.