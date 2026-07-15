Luciana Elbusto habló de brujería tras la filtración del mensaje de Cecilia Insinga: "Me explotó"

Cuando parecía que el escándalo entre Diego Brancatelli, su esposa Cecilia Insinga y Luciana Elbusto había quedado atrás, la polémica volvió a estallar con nuevas declaraciones de la periodista, que no solo reconoció haber difundido los chats privados con la conductora, sino que además reveló un episodio que calificó como "místico" tras recibir un fuerte mensaje de su rival.

En medio de la catarata de críticas que recibió por exponer una conversación privada, Elbusto decidió defenderse públicamente y explicó cuál fue el verdadero motivo por el que mostró parte del intercambio con Insinga: " En el posteo que hice nunca nombré a nadie, fue solo para los entendidos ", afirmó.

La historia de Luciana Elbusto que desató el escándalo

La publicación en cuestión incluía la frase "Ojo, que todo lo que deseas vuelve" junto a una captura del chat en el que, según contó, Insinga le deseaba la muerte de manera explícita.

En diálogo con Marina Calabró para Primicias Ya, la periodista sostuvo que buscó demostrar que ella también fue víctima de agresiones durante el escándalo: "La idea del post era que se entendiera que no todos somos inocentes y que también hay gente que desea el mal", explicó.

Luciana Elbusto filtró las amenazas que recibió por parte de Cecilia Insinga

Además, cuestionó el rol que tomaron Brancatelli e Insinga tras la viralización del conflicto: "Ellos se están victimizando porque reciben amenazas por mensajes y yo en ese momento sentí que lo que me pusieron fue un horror", disparó.

Pero el momento que más llamó la atención llegó cuando Elbusto relató un episodio que, según ella, ocurrió poco después de recibir el mensaje de Insinga: "Después de recibir ese mensaje, me explotó una pulsera roja que tenía . Estaba con una amiga y de repente me saltaron las pelotitas", recordó.

Luciana Elbusto reveló la extraña "brujería" que sufrió tras el mensaje de Cecilia Insinga

Según explicó, luego consultó con personas vinculadas a las energías, quienes le aseguraron que la pulsera habría actuado como una especie de protección frente a una fuerte carga negativa.

A pesar de que el accesorio quedó destruido, contó que conservó los restos de la pulsera de plata por el valor sentimental que tenía. Sin embargo, prefirió no responder cuando le preguntaron si había sido un regalo de Diego Brancatelli.

Sobre la filtración de los chats, Elbusto reconoció que hoy tendría otra actitud: "Lo publiqué porque ya había pasado todo esto", explicó, aunque luego admitió que "con el diario del lunes" se arrepiente de haberlo hecho. También aclaró que la conversación volvió a circular recientemente porque, según dijo, "algún periodista" volvió a difundir esas capturas, ya que ella las había publicado originalmente en mayo del año pasado.

Por último, Luciana Elbusto descartó que toda esta polémica pueda perjudicar la carrera de Cecilia Insinga en LN+, al remarcar que incluso la propia señal utilizó el escándalo con tono humorístico para promocionar el programa que conduce la periodista.