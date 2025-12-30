La provocadora respuesta de La Reini tras la carta documento: ironía, topless y marketing puro

El lunes, Sofía Gonet, más conocida en redes sociales como "La Reini", comenzó la semana con una carta documento por exhibicionismo. Fue la propia influencer quien la compartió en sus historias de Instagram y, horas más tarde, volvió a mostrarse al borde de la censura.

El documento legal se originó luego de que una vecina de Nordelta se molestara al verla tomar sol en topless. Las imágenes del momento denunciado fueron difundidas por Fede Flowers: en ellas se ve a la influencer relajada, tomando sol sin la parte superior de la bikini.

La jugada producción de "La Reini"

Lejos de mostrarse preocupada, horas después "La Reini" volvió a dar que hablar al capitalizar la situación. La carta documento se transformó en la excusa perfecta para promocionar una jugada producción de fotos que tuvo como destinatarios a la periodista Laura Ubfal y a su ex pareja, Homero Pettinato.

En las imágenes, Gonet aparece siendo arrestada en ropa interior y también luciendo un corset negro engomado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación: "Arrest me, darling @lauraubfal".

La burla de la creadora de contenido llegó semanas después de que Homero Pettinato contara públicamente que la periodista le había aconsejado llevar a juicio a su ex pareja, tras la filtración de violentos chats que expusieron la tensa relación que mantienen, con amenazas e insultos.

Con su ex insinuando un juicio y una nueva demanda por tomar sol en topless, "La Reini" no tuvo mejor idea que posar de manera provocadora junto a un "policía hot". La publicación revolucionó Instagram en cuestión de segundos y desató cientos de comentarios como: "Échenla a lo lobos y volverá liderando la manada", "Reini, ¿si hago topples aparece ese policía? Avísame por dm" o "La Reina del marketing".

Finalmente, a través de sus historias, Sofi Gonet terminó de contextualizar la polémica al compartir el video de Homero Pettinato contando el consejo que recibió de Laura Ubfal, junto a una seguidilla de noticias de distintos portales que anunciaron la carta documento. Fiel a su estilo, cerró con una frase provocadora: "Sigan participando".