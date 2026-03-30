La reacción de Pampita con la que le soltó la mano a García Moritán en medio del escándalo

Hace ya un año y medio, Pampita decidió separarse de Roberto García Moritán tras la filtración de escandalosos chats que evidenciaban una infidelidad, además de la aparición de presuntas irregularidades en algunos de sus negocios.

La modelo volvió a apostar al amor junto a Martín Pepa y, pese a la ruptura, mantiene una relación cordial con el exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires, con quien tiene una hija en común, Anita.

Roberto García Moritán confesó qué perdió tras su separación con Pampita

Sin embargo, en los últimos días el vínculo entre ambos volvió a quedar en el centro de la escena, luego de que el político asegurara que "perdió todo" tras el divorcio y ella respondiera con una postura tajante.

Fue en una entrevista en el stream Cuentas Claras donde García Moritán se sinceró sobre su presente y cómo fue señalado públicamente: "Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo, y Ana ni te digo, no tiene parámetro de lo espectacular que es. Solo tengo buenos recuerdos de todo eso", expresó.

Roberto García Moritán se mostró orgulloso de la hija que tiene junto a Pampita

Al ser consultado por las consecuencias de la separación, fue contundente: "Todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí . Y yo miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver conmigo ni con mi vida. Pero bueno, me tocó".

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, especialmente porque muchos interpretaron que se trataba de un mensaje indirecto hacia Pampita. Ante esto, en Puro Show fueron a buscar la palabra de la modelo, quien prefirió tomar distancia del conflicto: "No son temas míos, entonces trato de no meterme", sostuvo.

Pampita fue contundente al hablar en #PuroShow sobre Roberto García Moritán. "Nos queda mucho por delante y tratamos de que sea ameno", dijo.@puroshowok pic.twitter.com/rZ68SSNr0o — eltrece (@eltreceoficial) March 27, 2026

De esta manera, Pampita dejó en claro que su historia con García Moritán pertenece al pasado, aunque prioriza mantener un vínculo saludable por el bienestar de su hija: "Tratamos de que el vínculo sea ameno, en paz. Hay que compartir muchos momentos juntos. Ana está re chiquita todavía, así que hasta que no sea grande, toda la comunicación es gracias a la voluntad de los padres. Cuando hacés una videollamada, el otro padre sostiene el teléfono, es como que depende absolutamente de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy".