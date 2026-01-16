La reconciliación menos pensada: qué se dijeron Flor Jazmín Peña y su ex tras la polémica por los videos

Meses atrás, Flor Jazmín Peña quedó en el centro de la polémica luego de que su ex novio, Agustín Franzoni, contara públicamente y en tono de burla que tenía videos íntimos de ella y que los conservaba como una forma de venganza.

En aquel momento, la bailarina expresó que la situación la había angustiado profundamente y varios integrantes de Luzu TV salieron a respaldarla públicamente, entre ellos Nico Occhiato, su actual pareja. Sin embargo, con el paso del tiempo, el conflicto pareció descomprimirse y, en las últimas horas, se confirmó que ambos lograron dejar atrás el rencor tras una charla privada.

Agus Franzoni y Flor Jazmín Peña dejaron atrás los viejos rencores y pudieron hablar

Tal como revelaron en Puro Show, el conflicto quedó en el pasado a comienzos de este 2026, cuando Franzoni confirmó que pudo reconciliarse con Flor, aunque hoy mantienen distancia: "Por suerte pude hablar con Flor. Está todo bien ahora. En realidad, lo que había pasado es que nunca habíamos tenido más comunicación después de la separación, como que durante dos años no hablamos", explicó.

El influencer reconoció sus errores y aseguró que pudo pedir disculpas: "El reencuentro fue a partir de todo esto que sucedió. La verdad fue una mier**, obviamente le pedí disculpas y pudimos hablar un montón de cosas", afirmó.

Agus Franzoni y Flor Jazmin reconciliados pic.twitter.com/PthZKOR6os — MF (@MundoFamososOk) January 15, 2026

Lejos del rencor, Franzoni también remarcó el afecto que aún siente por su ex: "Es una persona que voy a querer siempre y la verdad es que está todo bien". En ese mismo sentido, Flor Jazmín coincidió en que su ex sigue siendo alguien especial en su vida, pese a los dichos del pasado y a la distancia actual.

El bailarín contó incluso cuál fue la respuesta que recibió de Peña: "Me dijo ' vos sos un pelotudo, en realidad el que se perjudica sos vos '. Tiene razón. Quedó todo bien y eso también me hizo arrancar el año de una manera distinta, porque yo, en lo personal, no había podido cerrar esa etapa. Esto llegó como para darle un cierre, poder hablar y que esté todo bien", sostuvo.

Agus Franzoni y Flor Jazmín Peña

Por su parte, Flor Jazmín Peña también habló cuando un móvil de Puro Show la interceptó a la salida del teatro en Mar del Plata: "Lo dije todas las veces que me vinieron a buscar: jamás hablé mal de él. Yo lo quiero un montón. Fue y sigue siendo una persona muy especial para mí , más allá de que hoy por hoy no estemos teniendo vínculo", aclaró con una sonrisa.

Si bien hoy puede hablar del tema con mayor tranquilidad, la artista recordó que en su momento se sintió indignada al escuchar las declaraciones de su ex: "Que haya dicho esa pelotudez que dijo generó que conversáramos. Inclusive nos pasó que nos cruzamos por la calle, algo que no había ocurrido en dos años", contó.

Finalmente, Flor cerró con palabras de afecto para Franzoni: "Sé que ha pifiado, pero puertas para adentro sé que es un gran pibe y ha sido una gran persona para mí. Yo tengo la mejor, le deseo lo mejor y ojalá le vaya bien, porque es un pibe muy talentoso", concluyó.

Aunque quedó en claro que ambos decidieron dejar atrás los malos comentarios, también coincidieron en que hoy no eligen vincularse. Mientras Flor Jazmín Peña atraviesa un presente exitoso en Luzu TV, forma parte del elenco del musical La Llamada y disfruta de su relación con Nico Occhiato, Agustín Franzoni se muestra enfocado en la creación de contenido artístico y nuevos proyectos personales.