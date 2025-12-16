Personajes excéntricos y un momento de tensión con La Tora: el casting de Gran Hermano Generación Dorada

Es de público conocimiento que Gran Hermano regresa con una temporada completamente renovada, que llevará el nombre de "Generación Dorada". En esta edición convivirán figuras públicas, ex participantes del reality y personas anónimas que competirán por un premio millonario.

En este contexto, este martes se realizó el casting presencial. La particularidad es que se trata de la única convocatoria masiva, abierta a todo el público, que tiene lugar en Martínez.

Vuelve Gran Hermano con una edición especial

"Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo. Tenés que tener 18 años o más y presentarte... Prepárate para vivir una experiencia inigualable", se escucha en el video promocional que circuló en redes.

Si bien el casting comenzó a las 10 de la mañana, algunos aspirantes hacen fila desde hace 21 días y el furor es tal que ya se extiende por cuatro cuadras. "Soy el primero que llegó. Apenas vi la publicación me mandé con los ojos cerrados y dije: 'Tiene que ser mi momento'. Quiero vivir la experiencia de ser uno de los jugadores y vine por el premio. Creo que mi personalidad es lo que me diferencia del resto", contó Gabriel, oriundo de Villa Caraza, Lanús, en diálogo con C5N.

Por su parte, María José, proveniente de Trenque Lauquen, explicó que su principal objetivo es "que me conozcan y contar mi historia de vida". En tanto, Matías, de Formosa, reveló que llegó el 1° de diciembre para cumplir su sueño de ingresar a la casa más famosa del país.

" A mí me echaron por verme en la tele y ver que estaba acá . Soy carpintero, estaba sentado trabajando y me llamó mi jefe para decirme que no me presente mañana", reveló Diego entre risas, y agregó: "Ahora no me queda otra que entrar o entrar".

Durante la jornada, La Tora estuvo a cargo del móvil para el stream Los Ángeles de la Mañana y, mientras intentaba entrevistar a los postulantes para Gran Hermano Generación Dorada, sufrió el hostigamiento de una persona, que no solo la empujó para aparecer en cámara, sino que también lanzó agresiones verbales, al asegurar: "Espero que este año no sea tan pedorro" y "no jueguen con las ilusiones de las personas", luego de llamarla "tonta".