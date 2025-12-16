Furia en cámara y acusaciones cruzadas: Tomás Dente arremetió contra Lali y María Becerra y habló de un país "corrompido"

Tomás Dente volvió a encender la polémica con un descargo furioso que no dejó títere con cabeza. En su programa de televisión, el conductor cargó contra dos de las artistas más convocantes del país, Lali Espósito y María Becerra, y amplió la crítica hacia lo que definió como un sistema cultural y mediático "totalmente desvirtuado". El eje de su enojo fue la combinación de masividad, sexualización y política, un cóctel que, según él, impacta de lleno en los más chicos.

Lali Espósito y María Becerra

Dente comenzó su embestida con el reciente show de María Becerra en el estadio de River Plate, que agotó dos fechas. "Le estuve prestando atención al show que dio esta pibita María Becerra en River, dos River llenó. Madonna, Michael Jackson y los Rolling Stones llenaban los River", comparó, antes de marcar lo que considera un punto crítico del espectáculo. "Yo veía las coreografías tan sexualizadas, y en forma constante, mostraban en la platea a nenes y a nenas que están en pleno desarrollo de su pubertad. 12 años, 10 años, 9 años", afirmó. El momento que más indignación le generó fue una escena puntual del recital.

Con tono acusatorio y sin matices, lanzó: "En un momento sube a Ariel de Ráfaga y le empieza a decir, putita, en el escenario, delante de 50.000 nenes. Esos son los ídolos que ponderan tus hijos". La crítica no tardó en extenderse a Lali Espósito, a quien Dente viene criticando desde que la artista opinó sobre la elección que coronó a Javier Milei como presidente y la ubicó en la misma línea. "Ni hablar de Lali, que te sexualiza todo, se chapa al del ensamble, a la mina, al pibe, al que no sabés qué sexualidad profesa. Y eso lo ven nuestros pibes", sostuvo, cuestionando la exposición y el mensaje que, según su mirada, baja desde el escenario hacia el público más joven.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Pero el descargo no se quedó solo en lo artístico. El conductor fue más allá y apuntó directamente contra el entorno político y mediático de la cantante, poniendo el foco en su pareja, Pedro Rosemblat. "Y yo escuchaba a este, ¿cómo se llama el novio de Lali? Rosemblat. Pegándole a los pibes de Carajo, al pautero de Rosemblat, que se sabe perfectamente que Gelatina fue financiado siempre por el Gran Buenos Aires", disparó.

Dente también recordó el financiamiento estatal de algunos proyectos vinculados al streaming y la cultura. "Cuando hicieron el famoso podcast de los 40 años de la democracia, les pagó la Secretaría de Derechos Humanos un fangote de guita. Y los aplauden", ironizó. En la misma línea, volvió sobre una polémica ya conocida: "Hay que aplaudir al novio de una mina que se fue a La Rioja en 2023 y que cobró casi 240.000 dólares de esa gobernación para tocar tres canciones".

Con el tono cada vez más encendido, el periodista cerró su descargo con una reflexión amarga sobre el estado general del debate público. "Entonces todo está desvirtuado en este país. Todo. Resulta que los pauteros acusan a otros pauteros. Es una cosa bárbara", dijo, antes de admitir su cansancio frente a la discusión. "No quiero dar la discusión porque termina siendo una discusión bizantina. No llegamos a ningún lado. Todo está corrompido en este país".