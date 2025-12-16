Marley y Flor Peña eligieron a Nico Occhiato: se reaviva la guerra entre Luzu y Olga

Si de duplas queridas y graciosas se trata, Marley y Flor Peña se llevan todos los premios. En ese contexto, se confirmó que el dúo desembarca en el mundo del streaming con una propuesta que sorprendió y reavivó la guerra entre Luzu TV y Olga.

El anuncio estuvo a cargo de Nico Occhiato, quien celebró la incorporación de ambos a la pantalla de Luzu. "Son dos personas que nos honra tener en la pantalla de Luzu, dos personas que nos van a llenar la pantalla de profesionalismo, de risas, es para mirarlos y aprender", expresó. Luego, reveló la gran novedad: "Amigas y amigos, los lunes a las 9 de la noche, en el verano de Luzu en Pinamar, se viene El Show del Verano".

Marley y Flor Peña harán el programa "El Show del Verano"

De esta manera, el dueño del canal confirmó que Marley y Flor Peña tendrán su propio programa de streaming, con una duración de dos horas , que se emitirá durante las noches del verano y promete diversión asegurada.

Si bien ya es un hecho su llegada a Luzu TV, lo cierto es que también fueron tentados por otro canal. Según informó PrimiciasYa, semanas atrás recibieron una importante propuesta para sumarse a Olga, uno de los canales de streaming más fuertes del momento, con un ciclo de humor similar a El show de la tarde.

"El canal los quiere para el 2026, ya han tenido varias reuniones y falta que se pongan de acuerdo en lo económico. Sería la primera vez con algo propio en el streaming para ambos", le confiaron al portal en exclusiva.

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde los usuarios celebraron la llegada del dúo. "Lo que nos vamos a reír", "Nicolás (Occhiato), estás siempre un paso más adelante" y "Lo mejor, un programa que seguro vamos a estar los de los 80 o 90 prendidos", fueron algunos de los comentarios más destacados en X.