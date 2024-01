"La temporada en Mar del Plata no se hizo por Julieta Poggio": Muscari responsabilizó a la hermanita por el fin de "Coqueluche"

Hoy en día es todo un desafío plantear, direccionar y lanzar una obra de teatro, con todo lo que conlleva poder captar la atención de las personas y alejarlas durante una hora o más de las pantallas y la tecnología. Incluso, que las mismas elijan desprenderse de la comodidad de poder ver y abarcar todo lo que quieran con tan sólo algunos clicks desde la cama o el sillón de sus casas, es todo un desafío.

Sin embargo, los actores, actrices y directores, no dejan de apostar al teatro y la ficción más allá de lo que pueda ser la devolución que les dará el público, que hasta el momento del estreno y con el correr de los días y las semanas, es toda una incógnita. Aun así, Avenida Corrientes se sigue caracterizando de la misma manera: un sinfín de obras en distintos teatros, con más capacidad, menos, con elencos multitudinarios y otros más acotados, pero arriba de un escenario en fin.

El elenco de "Coqueluche" en las horas previas al estreno.

A pesar de todo, uno de los que más se la jugó para estrenar una obra en este contexto fue el reconocido actor y director José María Muscari. A mediados de agosto se estrenó "Coqueluche" con la participación especial de Julieta Poggio como protagonista. A ella, también la acompañaron Betiana Blum; Mario Guerci; Mónica Villa y Agustín Sullivan en lo que fue un éxito que durará tan sólo seis meses.

Es que, a mediados de agosto la obra se estrenó con total emoción y con funciones agotadas día tras día. El éxito empezó a ser cada vez más alto que hasta comenzaron hacer doble función por día que también contaban con sold out en la sala. La mayor incógnita era saber de qué manera lo haría Poggio, debido a que era su debut arriba de los escenarios y la ex "hermanita" no defraudó: se convirtió en la estrella.

Julieta Poggio

Todo marchaba bien hasta que el verano comenzó a aproximarse y la mayoría de las obras se trasladaron hacia Mar del Plata o a Carlos Paz para poder seguir con las salas llenas y en ese caso, "Coqueluche" se quedó atrás. Según pudo afirmar Muscari, su idea era viajar hacia La Feliz a realizar la temporada, pero por los compromisos laborales de Poggio no se pudo hacer y la obra comenzó a decaer.

Es que claro, teniendo en cuenta que la inflación se hizo más presente que nunca y que muchas personas eligieron marcharse hacia la playa y Buenos Aires no quedó tan habitado como es durante el año, las funciones de "Coqueluche" dejaron de estar a sala llena y los espectadores comenzaron a bajar día tras día. Por ende, Muscari adelantó que en los próximos días llegará su final.

En diálogo con Implacables, el reconocido actor de 47 años confesó cuáles fueron las razones por las que Coqueluche dejará de realizarse y finalmente se bajará el telón de aquella obra de teatro que tuvo una duración de aproximadamente seis meses con éxito total.

"Yo aprendí algo de Carlos y Tomás Rotemberg que por más que uno imagine mucho o poco futuro con un espectáculo, el rumbo lo marca la agenda y los espectadores", empezó diciendo. "Nosotros teníamos claro que en el verano íbamos a venir a Mar del Plata. De hecho, teníamos cerrada la temporada" , aseguró en móvil desde La Feliz.

Y sobre la baja que tuvieron que hacer de realizar la temporada en la ciudad más visitada en el verano, confesó: " La temporada de Mar del Plata no se pudo hacer porque a Juli Poggio le salió trabajo con Gran Hermano , que obvio era un lugar con el cual estaba comprometida desde antes porque es de donde salió. Elegimos quedarnos en Buenos Aires para suplir la temporada de Mar del Plata".

Y en esa misma línea, indicó: "Para hacer autocrítica podría decir que me encantaría que a la obra le fuera mejor. Si desbordara de público todas las noches seguro que la temporada se extendería, pero siempre supe que la segunda temporada de "Coqueluche" en Buenos Aires no tendría la potencia que podría haber tenido en Mar del Plata, porque se congrega gente de todo el país".

José María Muscari, director de Coqueluche.

Teniendo en cuenta que la obra no tendrá el mismo éxito que hubiese tenido en La Feliz, expresó: "Siendo muy realista, estoy re contento con la obra. Amo el trabajo que hicimos. El elenco es espectacular arriba y debajo del escenario. Tenemos público todas las noches, pero tanto a la producción, a los actores, como a mí nos pareció que estaba bueno cerrarlo después del verano y con la obra arriba, no agonizando" y cerró: "Sabemos que hay un público cautivo que también tiene un límite y está bueno saber eso".

¿Fue responsabilidad de Poggio? Lo cierto es que el actor no quiso señalar a ninguno de los que integran la obra, pero a decir verdad, si hubiesen podido trasladarse a Mar del Plata durante el verano para poder continuar con la obra, los cálculos habrían salido de otra manera y "Coqueluche" habría durado varios meses más.