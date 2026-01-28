La Tora incendió su ex y por lo bajo le dejó un consejito a Evangelina Anderson

Si bien actualmente Lucila Villar, más conocida como "La Tora", está enfocada en su carrera profesional, algunos asuntos personales vuelven a colocarla en el ojo de la tormenta. Lejos de esquivar el tema, la ex Gran Hermano no tuvo problemas en hablar y, en las últimas horas, sorprendió al referirse a uno de sus ex y dejar un picante consejo dirigido a Evangelina Anderson.

Un móvil de SQP fue a buscar a la influencer luego de que trascendieran fuertes rumores que vinculan a su ex pareja, Maximiliano Appap —cantante de la banda 18 Kilates— con Evangelina.

A "La Tora" le recordaron a su ex, Maxi Kilates, y lo destrozó

A diferencia de otras oportunidades en las que eligió hablar sobre relaciones pasadas, en esta ocasión "La Tora" se mostró inicialmente negada a involucrarse en la polémica. Consultada por el cronista del programa, marcó distancia: "No tengo nada para opinar; no me la he cruzado en los pasillos del canal". Sin embargo, a medida que avanzó la nota, fue soltando la lengua y apareció su faceta más picante.

El periodista le preguntó si, desde su experiencia personal con Maximiliano, tendría algún consejo para Evangelina, y ella respondió sin vueltas: "No tengo nada para decir, ni bueno, ni malo, son dos bombones". No obstante, el tono cambió cuando se refirió puntualmente a su ex: " De él no tengo nada bueno para decir , lo malo a terapia; cada uno vive la experiencia completa como puede", soltó, dejando entrever que la relación no terminó en los mejores términos.

Al regresar del móvil, en el piso del programa, Sabrina Rojas —quien se encuentra reemplazando a Yanina Latorre en la conducción— interpretó el mensaje de "La Tora" y fue contundente: " Sí dejó en claro que no lo recomienda ". A esto se sumó Majo Martino, quien aportó información desde el entorno de la ex participante de Gran Hermano: "Me contaron cada cosa de él; ella (La Tora) no la pasó bien, su experiencia no fue buena", aseguró.

El rumor sobre el romance entre Maximiliano y Evangelina se había instalado semanas atrás en LAM, cuando Carolina Molinari reveló un llamativo episodio: "El sábado pasado la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida", contó la panelista.

Según revelaron, "La Tora" sufrió mucho en su relación con Maxi Kilates

Según detallaron en el programa, el hombre en cuestión sería conocido como Maxi Kilates, y ese encuentro habría despertado las primeras sospechas de un nuevo vínculo sentimental, apenas semanas después de la supuesta separación de Evangelina con Ian Lucas.

El nombre del cantante no pasó desapercibido y rápidamente surgieron advertencias desde el entorno de La Tora. Marisa Brel fue contundente: " Le hizo de todo, todo lo que está mal ". A su vez, Pepe Ochoa amplió: "Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella lloró mucho durante el último tiempo de la relación".

Ian Lucas

Por el momento, Evangelina Anderson no confirmó ni desmintió los rumores, pero el nombre de Maximiliano Appap ya desató una fuerte repercusión mediática y reavivó viejos fantasmas del pasado de "La Tora".