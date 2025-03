La transformación de Eugenia Schlatter: del rumor con Tinelli a ser la imagen del informativo de Radio del Plata

Las primeras veces que el nombre de Eugenia Schlatter comenzó a sonar en los medios de comunicación fue por su presunta vinculación afectiva con el conductor Marcelo Tinelli. Si bien ella negó que haya existido una historia entre ambos, las elaboraciones chimenteras a partir de una foto juntos, explotaron el supuesto affaire. A meses de eso, la abogada pasó de desempeñarse como panelista de Judiciales a ser cronista en las calles y a transformarse en la nueva imagen del informativo de Radio del Plata.

En diálogo con BigBang , Schlatter celebró esta nueva oportunidad y repasó sus últimos años en donde los micrófonos ganaron más lugar que las leyes, las causas y los expedientes. Además, hasta se animó a apoyar a los jubilados, más allá de que haya situaciones de las movilizaciones que no le gustan. A su vez, confesó que, más allá de los rumores que la vincularon con Tinelli, se encuentra soltera y prefiere estar sola que mal acompañada.

Eugenia Schlatter se suma con toda al proyecto del Grupo del Plata

¿Cómo se dio esta oportunidad tan importante para vos?

- Me llamaron contándome este nuevo proyecto que tiene el Grupo del Plata. Yo trabajo en Radio del Plata como columnista judicial y me llamaron porque tienen la idea de abrir un canal de streaming y un portal de noticias. La idea es llevarle la mayor cantidad de información a la gente, de actualidad y también entretenimiento. También me incorporé ahora como cronista y seré la nueva imagen del informativo.



Luis Ventura es uno de los periodistas de espectáculo más experimentados y con más trayectoria en Argentina. ¿Qué te estuvo enseñando para tu nuevo rol?

- La verdad es que siempre aprendo de él. Es una persona que me da muchísimo lugar, cada vez que voy estoy en el equipo. También tenemos un montón de profesionales como Nora Briozzo, Roxana Calabró, Pato Benegas, Carlitos Ventura, Nati Martino, Verónica Méndez. Bueno, un montón de compañeros, porque la verdad es que tenemos un grupo hermoso. Somos como una familia.

Eugenia Schlatter es columnista de Judiciales en el programa de Luis Ventura

Una de las cosas por las que más llamaste la atención en los medios fue por tu supuesto amorío con Marcelo. ¿En qué quedó eso?

- Yo aclaré desde el primer momento que con Marcelo nunca había pasado nada. Solamente nos habíamos sacado una foto y había dicho que lo conozco de un grupo amigos. Pero cuando le di la foto había un montón de gente haciendo fila para sacarse fotos con él, no es que era yo la única. Igual yo lo aclaré desde el primer momento.

¿Cómo ves la situación del país?

- Creo que el reclamo a los jubilados es algo justo. Por ahí disiento a veces en las formas, o me duele que por ahí en esas manifestaciones siempre haya infiltrados que terminan arruinando un poco la protesta. Pero bueno, creo que el pedido de los jubilados es super justo. También me pareció que los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) atenta contra la independencia de poderes. Pero eso es otro tema.

Eugenia Schlatter apoyó la lucha de los jubilados

¿Qué expectativas tenés ante este nuevo rol y esta nueva iniciativa del Grupo del Plata?

- Yo empecé a trabajar ahora como cronista. O sea, que estoy saliendo a la calle. Esta es la primera vez que hago este trabajo porque siempre trabajé de panelista. La verdad es que estoy muy contenta porque es la primera vez que tengo contacto con la gente. Que puedo, no sé, mirarlos a los ojos, escuchar su voz. Eso me parece superimportante y me parece que te den un micrófono, te da mucho.

¿Cómo esperas que termine el año para vos?

- Ay, de la mejor manera. Yo amo mi trabajo, soy una enamorada y una apasionada del trabajo. Así que espero poder seguir creciendo en los medios. Espero seguir trabajando tanto en la radio como en la televisión. Y ahora también voy a hacer parte del informativo de Radio del Plata.

Marcelo Tinelli junto a Eugenia Schlatter viendo a La Scaloneta en la Copa América 2024 de Estados Unidos

¿Cómo es la vida sentimental de Eugenia Schlatter?

- Bueno, yo soy una persona que está abierta al amor. En este momento estoy soltera. Pero la verdad es que también busco un amor sano, maduro. Priorizo mi salud y estabilidad emocional y siempre digo que es mejor estar sola que mal acompañada. Así que estoy esperando que la vida me sorprenda. El amor llegará cuando Dios diga.