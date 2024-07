La venganza de Juli Poggio contra el hermano de Tini por no blanquearla y el rol que jugó el "Primo"

Desde su salida de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio logró consagrarse en los medios de comunicación: desfiles, programas de televisión y miles de eventos engrosan su agenda (y, claro está, su bolsillo también). Sin embargo, no fue hasta este año que su sueño se cumplió y con la mejor compañía a su lado.

Hace pocos días, la bailarina estrenó el show en vivo de su serie infanto-juvenil Zoom, Acércate Más, y ya es todo un éxito entre los más chicos. La joven se encuentra protagonizando un trío musical junto a su hermana, Lola Poggio, y Julián Marín, en el teatro, sala Sin Piso de GEBA

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, el romance que no funcionó

Julieta se convirtió en una ídola para los más pequeños, gracias a la serie online que invita a cantar, bailar y hablar sobre temáticas vinculadas con los adolescentes como la amistad, el ghosting, la empatía, el miedo, el bullying y más.

Varios protagonistas del reality show de convivencia, tanto de la actual edición como de la anterior, se acercaron a presenciar el espectáculo infantil. Sin embargo, la influencer esperaba la visita de una persona en particular a quien todos esperaban ver entre las butacas: Marcos Ginocchio.

Cabe recordar que el "primo" y la modelo mantuvieron un romance oculto el año pasado. La joven reconoció que se había enamorado del salterño, pero además dejo en claro que fue una relación que no funcionó y que actualmente solo quedó una linda amistad.

Semanas atrás, los ex tortolitos hicieron un vivo en Instagram, donde el ganador de Gran Hermano 2023 prometió asistir a verla, luego de pedir disculpas públicamente por no estar en el estreno del show. Y es que el muchacho se encuentra rindiendo los últimos exámenes de la carrera de abogacía. Una vez pasados los finales, cumplió su palabra.

Marcos Ginocchio y Nacho Castañares presentes en el show de Juli Poggio

Acompañado de Nacho Castañares, otro de los ex hermanitos, Marcos asistió a la sala Sin Piso de GEBA donde vio cantar y actuar a su ex pareja. Por su parte, Julieta no quiso dejar de presumir su logro, y es que el ganador brillo por su ausencia en la final del programa que lo vio nacer a la fama, pero no se perdió Zoom, Acércate Más: "Gracias por venir, los amo", escribió Poggio en historias de Instagram.

Fiel a su estilo, poco mediático y de pocas palabras, Ginocchio reposteó la publicación en sus redes y se limitó a agregar: "Increíble show". Por su parte, el segundo finalista de la edición pasada si halagó un poco mas a su amiga: "Hermoso show. Te amo Julieta", compartió junto a un video en la que se ve a la artista darlo todo en el escenario.

¿El vueltito al hermano de Tini Stoessel?

Este verano, Juli también sorprendió al reconocer que había mantenido otra relación oculta con Francisco, el hermano de Tini Stoessel. Sin embargo, la buena onda de la modelo se terminó cuando Stoessel Jr. se negó a blanquearla, incluso pese a la presión pública que ejerció su hermana.

"Quiero saber si ya te pusiste de novio o siguen todavía...", lo acorraló en enero Tini, en su paso por Rumi. "No, no estoy de novio", resistió Fran, sin querer hablar sobre la misteriosa mujer que lo acompañaba. "¿Todavía no? ¡Pero estás casi por ponerte de novio! ¿Cómo viene?", resistió la cantante. "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad", volvió a esquivar su hermano.

De inmediato, Poggio recogió el guante y lo aniquiló en sus redes sociales. "Demasiado hermosa para ser un secreto y, si no te presume, estás soltera reina. Que nunca se te olvide", fue el lapidario mensaje con el que la ex Gran Hermano daba por terminado su affaire clandestino con el hermano de TIni.

Pero, al parecer, la espina sigue clavada. Y es que la visita del "primo" a su espectáculo coincidió llamativamente con el romántico viaje que Fran realiza con su novia, Nazarena Obrecht. La pareja regresó de su escapadita europea (estuvieron en Roma y París) y luego se mostró acaramelada en Salta. ¿Casualidad?