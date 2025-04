"La violencia no retrocede": la ex mujer de Osvaldo volvió a apuntar contra el ex futbolista por golpear a su hijo

Si algo quedó claro en los últimos años es que Daniel Osvaldo está lejos de ser un padre ejemplar. En los últimos días, el ex futbolista quedó en el centro de la polémica tras ser acusado de haber golpeado brutalmente a su hijo de 18 años, Gianluca. En este contexto, Ana Oertlinger, madre del adolescente, volvió a hablar de lo ocurrido y dio más detalles estremecedores sobre la conflictiva relación entre padre e hijo. Durante la última emisión de LAM, la ex pareja del ex delantero de Boca denunció públicamente el violento episodio ocurrido el pasado 13 de enero de 2025. Según relató, todo comenzó cuando Gianluca llegó más tarde de lo acordado a una fiesta organizada por su padre. Ese retraso desató la furia de Osvaldo, quien —fuera de control— comenzó a golpearlo y hasta le mordió una oreja.

La ex pareja de Daniel Osvaldo lo expuso como nunca antes

En un móvil en vivo, Ana agradeció a Ángel De Brito por el espacio y recordó que, años atrás, fue el único periodista que le creyó cuando decidió hacer pública su situación. "Estaba negada a hablar, pero Ángel fue el único que me escuchó la primera vez. Por eso estoy acá", explicó.

Oertlinger detalló que tras la agresión se dictó una restricción perimetral que prohíbe a Osvaldo acercarse a menos de 500 metros de su hijo o comunicarse con él por cualquier medio. La violenta escena ocurrió en la madrugada del 13 de enero, horas después de la celebración del cumpleaños del ex jugador. Gianluca llegó tarde a la reunión familiar, lo que generó una discusión. Osvaldo, ya molesto porque su hijo menor no lo había saludado, estalló cuando Gianluca defendió su buena relación con Jimena Barón, madre de su medio hermano Momo: "Le molestaba que tuviera relación con Jimena, que ella lo llevara de vacaciones para que pase tiempo con su hermano", explicó Ana. Y agregó: "Le pegó piñas en la cabeza, las costillas y el brazo izquierdo. Todo porque estaba enojado".

Después de una breve calma en la que Osvaldo se preparó un fernet y le recriminó a su hijo "hacerse la víctima", la violencia continuó. "Se le fue encima en el sillón, le siguió pegando y le mordió la oreja izquierda", aseguró.

Aturdido y con una tendinitis previa agravada por los golpes, Gianluca logró salir de la casa alrededor de las 4:40 de la madrugada. Caminó solo por la calle, intentó mandar mensajes pero tenía dificultades para escribir. Finalmente logró contactar al hermano de Osvaldo, quien lo ayudó a llegar a la casa de su madre.

Daniel Osvaldo no aprueba la relación entre sus dos hijos

A pesar del temor inicial del joven, Ana insistió en denunciar el hecho: "Le dije que la violencia no retrocede, siempre escala. Esto había que denunciarlo porque es grave". Los golpes fueron constatados en un centro médico y la denuncia derivó en la actual medida cautelar.

Si bien Oertlinger conoce de cerca el carácter violento de su ex pareja, siempre intentó fomentar una relación saludable entre padre e hijo. Por eso, no entiende la indignación de Daniel Osvaldo ante el vínculo entre Gianluca y Momo: "Aunque sean de diferentes madres, los une el amor de hermanos", concluyó.