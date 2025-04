Sin nombrarlos, Nicole Neumann destrozó a Fabián Cubero y Mica Viciconte: "Me duele"

La fiesta de 15 años suele ser un evento soñado para muchas adolescentes. Sin embargo, para Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, esa noche tan esperada terminó envuelta en una disputa familiar que la llevó a hacer un inusual descargo público, pese a que suele mantenerse alejada de los medios. En este contexto, su madre también rompió el silencio.

Todo comenzó con los preparativos del festejo, que involucraban a dos familias ensambladas y algunas diferencias entre los padres y sus actuales parejas. Finalmente, tras varias conversaciones, la cumpleañera decidió celebrar su cumpleaños con su papá, Fabián Cubero, y su pareja, Mica Viciconte. Luego, viajaría con su madre.

El comunicado de Allegra Cubero

En diálogo con LAM, Nicole Neumann se mostró incómoda, pero firme en su postura: "Ya no quería hablar más del tema porque le estaba afectando. La gente comenta cosas sin entender bien la historia, y si se les ocurre agredir a una nena de 14 años, entonces no voy a seguir alimentando algo que no está bueno", expresó.

La modelo también confesó que evaluó publicar un comunicado para aclarar la situación, pero prefirió resguardarse por el bien de su hija: "Lo veníamos hablando. Después dije 'mejor no', porque podía generar más revuelo". Sin embargo, Allegra decidió actuar por su cuenta: "Se fue de viaje de estudios con sus amigas y, en el camino, redactó un descargo con ellas. Me llamó y me dijo: 'Mamá, acabo de subir esto. Mirá, lo escribimos juntas'. Me pareció muy maduro y muy lindo lo que puso ", contó Nicole con orgullo.

El navegador no soporta este contenido.

"Me gusta que tome la iniciativa de aclarar las cosas o expresarse cuando algo la incomoda". Sin dar nombres, Neumann deslizó que la exposición mediática del conflicto habría venido por parte de su ex pareja: "Me lo imaginé. No sé cómo se enteraron los medios. Yo no ventilo la intimidad de mis hijas. Es lamentable, pero es lo que hay".

Visiblemente dolida, remarcó el impacto emocional que todo esto tuvo en Allegra: "No me enoja, me duele que tenga que pasar por esto con solo 14 año s". Y explicó que, como madre, intenta acompañarla: "Charlamos mucho para que aprenda a sobrellevar estas cosas. Le gusta TikTok, a veces hacer trabajos de modelo, y tiene que aprender a lidiar con esta exposición. A mí me toca tener mucho diálogo con ella".

Finalmente, Nicole Neumann dejó en claro que no se pronunciará públicamente sobre la fiesta de 15 años de su hija, marcando una diferencia con la actitud de Fabián Cubero y Mica Viciconte, a quienes, sin nombrarlos, responsabilizó por haber expuesto una situación tan íntima.