Lali Espósito domó con un sólo movimiento a Javier Milei y bancó a María Becerra: "Es una campeona"

Momentos de tensión y mucha bronca vivieron los y las fanáticas de María Becerra que fue atacada varias veces por Javier Milei que la criticó por pedir ayuda para salvaguardar los territorios de la Patagonia que atraviesan por el peor incendio de la historia. Tras publicar un meme en el que la cantante "se escapaba" con maletas de dólares en las manos, la que contestó fue Lali Espósito.

"La banco a muerte a Mary Becerra. Una laburante, una laburante, una número uno. Récord de gente que la va a ver, una capa total", dijo Lali en una improvisada charla con el medio LAM. Ante la pregunta sobre qué posicionamiento tiene respecto a las críticas del presidente de las fuerzas del cielo, explicó: "Primero somos personas, seres humanos, ciudadanos de a pie somos ciudadanos, primero, después además artistas y usamos los que tenemos ganas nuestro lugar".

Lali Espósito y María Becerra juntas en la Marcha Federal LGBT+ Antifascista

En la misma línea, replicó: " Es espantoso, está muy mal que eso pase . Pero bueno, uno va para adelante con respeto. Yo creo ser siempre respetuosa, es raro que me saquen de mis casillas y mi madre me retaría", dijo entre risas no sin dejar de recordar que hoy, 13 de febrero es el cumpleaños de Becerra.

Además, Lali advirtió: "Al pedo porque tenía tanto para decir, siendo el presidente, están pasando tantas cosas que es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí que soy una cantante. Pero bueno, él tendrá sus motivos para hacerlo que no me interesan", dijo y agregó: "Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera con falacias y con cosas que son violentas", explicó.

Sin dejar atrás el contexto político que atraviesan los artistas argentinos -cabe mencionar que a Milo J le censuraron un show en el ex ESMA- la artista del pop explicó: "Es una época en la que se va contra eso, ¿no? Contra algunos discursos de odio, contra formas de mierda de dirigirse al otro. No es mi forma.... así quiera dar una opinión de algo siempre será con la mejor".

Sobre el presidente en concreto, advirtió: "(La situación es) Un delirio. (Javier Milei es) Un delirante, pero bueno, acá estamos. Hoy hablé con ella (María Becerra) por su cumple y es una campeona. Cuando te pasa algo así te limitás a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta", dijo.

Lali Espósito

Desde LAM le consultaron sobre cómo hace Lali Espósito para sobrellevar el contexto social y político con un presidente como Javier Milei: "Terapia, negrito. Terapia. Hay que hacer terapia".