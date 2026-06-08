Lali Espósito le cerró la boca a Milei con una sola jugada desde River: "La gente sabe"

Lali Espósito vivió una noche histórica al convertirse en una de las pocas artistas argentinas en llenar el estadio de River Plate con un show propio. Ante más de 80 mil personas cada noche, repasó sus grandes éxitos en un espectáculo de nivel internacional que incluyó invitados especiales y momentos cargados de emoción.

El concierto, atravesado por una intensa lluvia que le aportó una épica visual única a la velada, comenzó con una altísima dosis de magnetismo y un claro mensaje político y cultural que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Lali Espósito llegó a River Plata

Lali irrumpió en el escenario sosteniendo un cartel gigante que simulaba ser la portada de un diario. En el centro de la gráfica se destacaba su rostro en primer plano junto a un titular directo: "¿Viven del Estado?".

La puesta en escena funcionó como una réplica irónica a las críticas que recibió en los últimos años por parte del presidente Javier Milei, quien llegó a apodarla "Lali Depósito" al cuestionar las contrataciones de artistas populares en festivales financiados con fondos públicos.

El diario de Lali Espósito con un palito para Javier Milei

En la falsa tapa del diario también aparecía una supuesta promoción vinculada a una cascada, en referencia a las polémicas que involucraron a Manuel Adorni y a las versiones sobre propiedades de lujo que despertaron cuestionamientos en redes sociales.

Luego de interpretar Plástico, uno de los temas de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, la cantante se refirió a las críticas que recibió tras sus cruces con el Presidente. "La verdad se sabe, se ve, se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota. Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy ", expresó Lali ante un Monumental colmado.

Y continuó: "No saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde, obviamente, se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei , al Gobierno o a la gente que me agredía".

"Con tal de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que se llama una batalla cultural. Pero se equivocaron. Miren, la gente no es bol..., la gente sabe", agregó la artista mientras señalaba al público.

Lali Espósito hizo magia en un show con localidades agotadas

"Así que gracias por haberme bancado, por haberme querido en ese momento, cuando era más importante, y ahora que es muchísimo más importante", concluyó, agradeciendo el respaldo de sus seguidores.

Lali no solo demostró que puede sostener un River Plate completamente sola, sino que además sorprendió al convocar a figuras internacionales para acompañarla en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Lali Espósito cantó bajo la lluvia en un River coreando completo coreando su nombre

La gran sorpresa fue la presencia de Kylie Minogue. La estrella australiana participó de los dos recitales que la artista brindó este fin de semana en el Monumental. Juntas interpretaron Can't Get You Out of My Head y Padam Padam, desatando la euforia de los presentes.

Para Lali, que durante años mencionó a Kylie como una de sus máximas referentes, la visita tuvo un significado especial. La conexión entre ambas quedó reflejada tanto sobre el escenario como en el mensaje que la australiana compartió en sus redes sociales.

La gran sorpresa fue la presencia de Kylie Minogue, que subió al escenario con Lali

"Cuando conocí a Lali después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que era una conexión que estaba destinada a hacerse", escribió junto a un video resumen de los conciertos.

"Estas últimas dos noches como invitada sorpresa para sus conciertos trascendentales en el Estadio River Plate fueron de ensueño. ¡Qué honor compartir escenario contigo, @lali, mi hermana argentina! Felicitaciones a vos y a tu adorable e increíble equipo. Y... ella me encanta", agregó la artista.

Kylie Minoguelee dedicó unas palabras a Lali tas finalizar el show

La lista de invitados continuó con Miranda!, que se sumó para interpretar Mejor que vos; Duki, que acompañó a Lali en Plástico; y Dillom, con quien cantó 33. De esta manera, la cantante logró reunir sobre un mismo escenario a todos los artistas que participaron de No vayas a atender cuando el demonio llama.

Entre logros personales y un espectáculo inolvidable, Lali Espósito también se tomó un momento para homenajear al Indio Solari, fallecido el viernes. La artista interrumpió por unos minutos su setlist para interpretar Ji Ji Ji, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en uno de los pasajes más emotivos de la noche.