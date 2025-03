El emotivo posteo de Araceli González a su hija, tras la muerte de Rubén Torrente: "¡Me destroza!"

El silencio sobre la muerte de Rubén Torrente se rompió con una desgarradora publicación en redes sociales. Su hija, la actriz y cantante Florencia Torrente, de 36 años, decidió compartir una emotiva carta de despedida, revelando que su padre había fallecido hace más de dos semanas. La noticia conmovía, no solo por la pérdida en sí misma, sino por las circunstancias en que ocurrió: el hombre de 62 años sufrió una descompensación fatal mientras jugaba al fútbol el pasado jueves 27 de febrero. "Fue a jugar con un papá amigo del colegio y con Vicente, que estaba peloteando en la cancha de al lado. A las 9 recibí el llamado que nos cambió la vida para siempre. Me dijeron que se había descompensado y que lo estaban reanimando. Su corazón se detuvo y no se pudo hacer más nada", relató su pareja, Natalia Lezcano.

El posteo de Flor Torrente

Aunque su perfil público era discreto, Rubén Torrente fue una figura conocida en la farándula por haber estado casado con la actriz Araceli González, con quien compartió tres años de matrimonio entre 1988 y 1991. Fruto de esa unión nació Florencia, quien ahora lo despide con un dolor que se traduce en palabras de amor infinito. "Y bueno... Finalmente llegó ese día. El día que desde chiquititos ya sabemos que no queremos que llegue nunca, porque de solo pensarlo nos hacía llorar", comenzó escribiendo la actriz en su conmovedor posteo. "Llegó el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas más importantes de nuestras vidas, a Papá", agregó.

Y siguió, dejando en claro que su padre fue un pilar fundamental en su existencia: "Por un lado, tan difícil, tan doloroso, tan latente, tan feroz; te atraviesa la vida entera, mientras todo sigue. Pero por el otro, una enorme felicidad y amor. Porque habla de que el dolor es TAN GRANDE, como su presencia y huella en vida". La conmoción por la muerte de Rubén también alcanzó a su ex esposa, Araceli González, quien se mostró devastada y no dudó en responderle a su hija con un mensaje cargado de emoción: "Hija hermosa, te abrazo esa almita bella. ¡Leerte me destroza, pero sos una leona en todos los órdenes! Ambos te amamos desde el día uno. ¡Él quería mujer y así fue!".

Con una dulzura inquebrantable, la actriz continuó: "¡Te ama porque seguirá cuidándote de cerca, eso lo sabés! Nada más bello que vos en nuestras vidas, lo más bello. Siempre, a pesar de todo, estuvimos a tu lado. Eras nuestra prioridad. ¡Vos sos amada y eso es hermoso!". A lo largo del emotivo mensaje, Araceli dejó en claro que seguirá acompañando a su hija en este duro momento: "Ay, hija, Dios santo. ¡Me parte leerte! Tan buena hija, conciliadora y amorosa. El resto te lo dije y te lo seguiré diciendo a vos. Eras su orgullo. Tus dolores eran de los tres. Y tus triunfos también. Así será hasta el infinito y más allá. Mamá".

Rubén Torrente se descompensó jugando al fútbol

La partida de Rubén Torrente deja una huella imborrable en su familia. En su posteo, Flor Torrente cerró su despedida con una promesa de amor eterno: "Nos volveremos a ver, Ruchito, para besarnos y abrazarnos nuevamente. Mientras tanto, seguiré charlando desde aquí contigo: escuchando a nuestro amado Sir Rod, cuidando al pequeñín fortinero y cultivando la familia Torrente-Lezcano con mucho amor. Te amo, te extraño por siempre y para siempre. Gracias, papucho".