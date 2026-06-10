¿Lo viejo funciona? El video a lo Videomatch de Nacho Saralegui y Fran Gómez para Nico Occhiato

La canción con la que Nacho Saralegui y Francisco Gómez sacaron con videoclip incluido en Luzu TV, para pedirle aumento de sueldos al dueño Nicolás Occhiato, generó mucha repercusión en las redes sociales aunque en los hechos carece de bastante originalidad, ya que ese tipo de presentaciones abundaban en la época en la que Marcelo Tinelli conducía Videomatch y El Show de Videomatch, donde sus humoristas también le dedicaban temas y le exigían cuestiones.

"Nico, necesitamos un aumento de sueldo. Y lo necesitamos ya", es el estribillo de la canción que se grabó en formato vertical y que contó con músicos -al menos- durante su realización. "Nico, mejoremos el presupuesto. Necesitamos un aumento de sueldo ya", insistieron en la canción que tuvo a ambos integrantes de Luzu caracterizados de forma especial.

"Sobre todo Nachito, que la quiere invitar a cenar a Evitta Luna, a la chilena, Momi, también a Martín Garabal", continúa la pieza musical en referencia a Saralegui. Sobre Gómez también tuvo un pedido especial: "Nico, no te olvides de Francisco. Anda corto de efectivo, las cuentas no puede pagar. Y está vendiendo todo. Hasta lo que no es propio. Y Ferbo ya se está empezando a calentar".

"Nico, dale una mano a Francisco y Nachito, si ya sabemos que vos no parás de facturar. ¡Dale, Nico! ¡Aumentanos, la c... de tu madre!", cierra la canción, que invita a ver el programa entero donde salió, Flasheando secuencia. El reel de Instagram del tema ya cosechó más de 10 mil likes a poco menos de un día de su estreno y también muchos comentarios que avalaron el tipo de contenido.

Lo cierto es que no es ninguna novedad este tipo de canciones, ya que en la Argentina tienen -al menos- 30 años este formato. En ese sentido, en los años 90 la troupe de Tinelli compuesta por Sebastián "El Maestrulli" Almada y Pichu Straneo, entre otros, hacía los mismos planteos. Luego de que cante, el conductor jugaba con echarlos a todos los que habían sido parte del reclamo.

La modalidad de "canciones para Tinelli" también tuvo un sketch muy recordado en la época de las cámaras "cómplices". Allí el uruguayo Almada interpretaba las famosas versiones de "Gracias, Marcelo". Largas composiciones melódicas que lo colocaban en un lugar de chupamedias y que no terminaban más. Como decían en la serie El Eternauta: "lo viejo funciona". Y un poco de eso intentaron demostrar en Luzu TV.