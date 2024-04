Los excéntricos pedidos de Poggio y la advertencia a las marcas que buscan contratarla: "¡Con Coti, no!"

Que Julieta Poggio y Constanza "Coti" Romero no se llevan bien es todo un hecho, porque ambas se encargaron de demostrarlo en cada oportunidad que tuvieron a su alcance. Ahora, cuando se creía que aquella enemistad que se originó dentro de la casa de Gran Hermano había quedado pasado, comenzaron a salir a la luz nuevos cruces y malos entendidos entre las ex hermanitas. Y si algo le faltaba a esta guerra, era la condición que le puso Juli a las marcas que buscan contratarla: "Con Coti, no".

Coti Romero y Julieta Poggio, cuando eran parte de Gran Hermano.

La relación entre ambas ex hermanitas se rompió en medio del juego, cuando aún juraban ser "amigas por siempre". Por la espalda y sin ningún tipo de razón más que el objetivo de "ganar" el juego, Romero se encargó de nominar a Poggio y al enterarse, la modelo no supo perdonarla ni aún terminado el programa. "Fue una traición", fue la frase que repitió sin cesar Poggio. A decir verdad, las dos tienen la misma edad y un enorme futuro por delante si así se lo proponen, pero el único freno que pone justamente Julieta es que no quiere cruzarse con su ex amiga en ningún ámbito y mucho menos si se trata de algo laboral.

Coti Romero

Resulta que sabiendo el poder de llegada que logró conseguir cada una gracias a su participación en la última edición de Gran Hermano, muchas agencias publicitarias, de marketing y canjes de indumentaria, entre otros, hacen fila para contar con las dos ex hermanitas. ¿La única condición? Que ambas trabajen en conjunto, algo que Poggio rechazó desde un principio de forma contundente. Es que, según dieron a conocer Santiago Spotato y Yanina Latorre en LAM, la flamante panelista de Gran Hermano decidió darse de baja de diversos trabajos por la presencia de Romero y hasta puso como condición laboral no cruzarse con ella en el mismo ámbito.

Julieta Poggio en su nuevo rol como panelista de Gran Hermano.

"Hay un tema que es mucho más feo con respecto a Poggio que es lo que está pasando con varias marcas que llaman para trabajar a Coti Romero. Tengo individualizadas cuatro marcas, que no las voy a nombrar, que si trabajaban con Coti no trabajaban más con Juli, además de estilistas y maquilladores", explicó el periodista.

Por otra parte, también salieron a la luz las conversaciones con una marca que prefirió mantenerse en privacidad, en donde Julieta aclaró en más de una ocasión que no tenía problema en trabajar siempre y cuando sea sin Romero. Desde la empresa le manifestaron que sería con ella, con Daniela Celis, Lucila Villar y Juliana Díaz, todas ex Gran Hermano, pero la panelista remarcó que con la única que no quiere cruzarse es con su "enemiga".

En las conversaciones difundidas se ve claramente la intención de los mensajes a la hora de pactar el día y horario a trabajar como modelo y la insistencia de Poggio de querer estar lo más lejos posible de Coti. "Lo único que quiero es que me aclaren si es cierto que estuvieron contactando a Coty para promocionar la marca. Si es así, yo prefiero que me lo digan ahora", fue el primer aviso.

Julieta Poggio y la exclusividad para trabajar sin Coti Romero.

"No nos comunicamos con ella aún, pero teníamos la intención de hacerlo y no sólo con ella, también con Dani (Celis), Lucila (Villar) y Juliana (Díaz). ¿Hay algún problema", le advirtió la agencia. Ante esto, Poggio aclaró: "Mi equipo y yo decidimos trabajar con marcas donde no esté Coti. Hoy no me sirve para nada. Con Dani saben que es como mi hermana y no hay problema. Pero si ustedes hablan con Constanza, prefiero no hacer la publicidad. Si quieren les devuelvo lo pactado. Pero con ella no quiero nada".

Y sin ningún tipo de intención de dar marcha atrás sobre sus decisiones, prosiguió: "Si llaman a Coty no lo hago. Quiero ser clara. No quiero promocionar nada donde esté ella. No me suma. Con Juliana tampoco, pero sobre todo con Coty". La resolución de aquella marca fue darle la razón a Poggio y finalmente no contar con ninguna de las ex participantes de Gran Hermano, dejándolas excluidas de un trabajo.

Julieta Poggio se negó a trabajar en conjunto con Constanza Romero.

Lo cierto es que antes de que las conversaciones se dieran a conocer y que ya sea todo un hecho que Poggio y su madre, que es su representante, dejaran sin trabajo a varias personas simplemente por no querer compartir imagen con ellas, la que rompió el silencio con una indirecta muy directa fue justamente Coti a través de su TikTok.

La ex participante del Bailando demostró que no le tiene miedo al qué dirán y que si tiene que ir al frente contra lo que sea, lo hace. O al menos así lo demostró a través de un video donde se la ve cantando y bailando una estrofa en particular de la última canción de María Becerra. "Decime que se siente que me mandes a bajar de todos los festivales pero me llamen igual, no me extraña de ustedes ese boicot barato si los tengo pisados hace rato...", le dedicó Coti a Juli y compañía.