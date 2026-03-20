Luciana Martínez habló tras ser detenida y denunció el estigma por ser trans

Durante una semana, Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano fue acusada de robo con modalidad de "viuda negra" a un turista estadounidense, lo que derivó en la detención de ella junto a su amigo y manager, presente aquella noche.

Mientras permanecía privada de su libertad, comenzaron a circular videos de aquella noche, además de distintas versiones periodísticas que intentaban reconstruir los hechos. El caso copó tanto programas de televisión como redes sociales, alimentando el escándalo.

Luciana Martínez detenido por robo a un turista extranjero con modalidad "viuda negra"

Tras recuperar la libertad, Luciana evitó dar demasiadas declaraciones. Solo se limitó a una breve frase en diálogo con una movilera: " No soy viuda negra ". En paralelo, trascendió que la ex hermanita atraviesa un delicado momento emocional, con asistencia psicológica y psiquiátrica, luego de manifestar que no quiere seguir con vida. Con el correr de las horas, la joven decidió romper el silencio en el programa A la Barbarossa, donde relató su versión de lo ocurrido y aseguró haber sido víctima de abuso.

Según reconstruyó, la noche comenzó en una fiesta donde coincidió con otros ex participantes del reality. Más tarde, se dirigió junto a su mánager al boliche Makena, donde conocieron al turista, quien les invitó tragos y compartió con ellos la pista de baile.

Luciana Martínez respondió a las preguntas sobre la noche que conoció al estadounidense

De acuerdo a su relato, al momento de retirarse, el hombre los invitó a continuar la noche en su hotel. Antes de subir, compraron más bebidas y, ya en la habitación, Luciana aseguró haberse encontrado con drogas y una actitud extraña por parte del turista. " No entiendo porque no consumo , pero por lo que sé era tusi y cocaína", afirmó.

El clima, según describió, se volvió cada vez más incómodo cuando el hombre comenzó a actuar bajo los efectos del alcohol y las drogas. "Intenta acercarse a mí en contra de mi voluntad. Nos empezamos a besar. Quería interactuar rápidamente, me empieza a tocar y a sacarse la ropa. Yo cedo, el efecto del alcohol que tenía ya era mucho, mi cabeza estaba abombada", relató. En ese contexto, señaló un momento clave: "Cuando él nota que yo no soy una chica cis, su actitud cambia".

Luciana cuenta los detalles de la noche en donde se produjo la detención 💬



Mirá #ALaBarbarossa ahora en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/L3WePCbbTK — telefe (@telefe) March 20, 2026

"Le digo a mi amigo que me quiero ir, pero él se pone en la puerta para que no salgamos. Intento correrlo para poder abrir y explicarle que quiero salir", continuó. Luego explicó que su amigo se retiró a pedido de ella para evitar un conflicto mayor, dejándola sola con el hombre en una situación que describió como dramática.

Otro de los puntos que generó controversia fue el supuesto robo. "Eso me entero después, cuando estoy en mi casa", sostuvo Luciana, desligándose del hecho. Según trascendió, su mánager habría tenido en su poder la mayor parte de las pertenencias del turista.

"Estoy procesando esto", Luciana Martínez confesó que está pasando un momento díficil

Además, la joven expuso una problemática más profunda: " Al ser una chica trans, siempre se nos prejuzga por la prostitución ", expresó, al recordar otras situaciones similares que decidió no denunciar por miedo a la estigmatización. Visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas: "Estoy procesando esto. Recién caigo en todo cuando estoy en la alcaldía".

Lejos de apagarse, el caso sigue sumando capítulos y dejando zonas grises difíciles de ignorar. Entre acusaciones cruzadas, versiones contrapuestas y una fuerte exposición mediática, la historia de Luciana Martínez se transforma en un reflejo incómodo de cómo el escándalo muchas veces avanza más rápido que la verdad. Ahora, con la investigación en curso, será la Justicia la que deba poner claridad en un episodio que, por el momento, parece tener más preguntas que respuestas.