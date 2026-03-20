Wanda Nara ganó con MasterChef y cruzó sin piedad a las fans de la China Suárez

La final de MasterChef estuvo cargada de emoción y competencia pura. En medio del éxito del programa, Wanda Nara se pronunció en redes sociales y lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta letal hacia los fanáticos de la China Suárez.

Durante la noche del jueves, Ian Lucas y La Reini se disputaron el premio mayor con platos atravesados por historias personales y una exigencia gourmet a la altura del jurado. Finalmente, el ganador fue el joven youtuber, que logró imponerse en una definición ajustada.

Wanda Nara con el nuevo ganador de Masterchef

Para darle un cierre definitivo a MasterChef, la conductora se expresó a través de su cuenta de X: "Gracias a todos por acompañarme una vez más, tengo siempre el mejor equipo", comenzó en tono celebratorio. Sin embargo, sobre el final llegó el mensaje que generó polémica: " Y a las del apagón también, que son mis fans ".

Si bien Wanda destacó que el programa fue lo más visto de la noche, en redes sociales circuló una campaña que buscaba impulsar un apagón masivo para perjudicarla. Según las capturas difundidas, varias de las cuentas que promovían la iniciativa estarían vinculadas a fanáticos de Mauro Icardi y la China Suárez.

Noche de anuncios

Mientras celebraba el éxito en la pantalla de Telefe, Wanda Nara también aprovechó el cierre del ciclo para anunciar su próximo desafío profesional. Antes de revelar al ganador, la conductora sorprendió con una noticia que marca un giro en su carrera.

Wanda Nara contra quienes perjudicar la final de Masterchef

"Estoy muy emocionada con esta noticia. Voy a protagonizar mi primera película de ficción , una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante. Es una película pensada para disfrutarla en la pantalla grande, una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades. Muy pronto van a poder verla en todos los cines del país", expresó.

El film contará con la dirección de Hernán Guerschuny, realizador de títulos como Casi Feliz, Una noche de amor y Doble discurso. El rodaje se llevará a cabo en Uruguay, comenzará en abril y tiene previsto su estreno hacia finales de este año.

WANDA LLEGA A LOS CINES a fin de año podremos ver la pelicula pic.twitter.com/lLLk5VcM8I — nom0leste (@nom0leste) March 20, 2026

De esta manera, Telefe Studios vuelve a apostar al cine. Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que atraviesa un quiebre personal tras descubrir la infidelidad de su pareja. Sin vivienda propia, regresa a su antiguo departamento y allí conoce a Javier, un vecino de 23 años con quien entabla un vínculo que comienza como una mentira estratégica: ella le pide que finja ser su hijo para acceder a una oportunidad laboral. Lo que parecía un acuerdo sin consecuencias termina derivando en un romance que desafía prejuicios y diferencias de edad.