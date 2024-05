Magia en los Premios Gardel 2024: de la crítica política de Lali y Mercedes Sosa al orgullo del recuerdo de Charly García

Lali, Lali y más Lali: el fandom de la artista se hizo presente en los Premios Gardel 2024 y los oídos de los presentes -y de los que lo miraron por televisión- se cansaron de oír gritos de alabanzas para la reina del pop argentino.

La cantante deslumbró a todos con su súper entrada a la gigante performance que preparó exclusivamente para los Gardel: entró encabezando una gran ola de banderas de la comunidad LGBT+ que las portaban todo tipo de mostras queer, travestis montadas con las mejores pelucas. Fue una de las rebeliones más hermosas que se vio en una entrega de premios en Argentina.

Una vez en el escenario, Lali desplegó su magia cantando uno de sus hitazos Disciplina e hizo erizar la piel de quienes la veían vibrar. Sin embargo, lo verdaderamente importante fue la reivindicación del colectivo LGBT en Argentina que pasa sus peores momentos con la desfinanciación de programas que mejoran su calidad de vida pero también con el cierre del ministerio de Mujeres, el cierre del INADI y los despidos de lugares en el Estado quedando en la nada el cupo trans que había costado tanto implementar.

"Quiero dedicar un momento a Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas", anunció después de haber ganado la terna Mejor Álbum Artista Pop y dijo -haciendo referencia a que Manuel Adorni había negado la palabra "lesbicidio"- que "está en la calle y en la vida real de mucha gente" y eso "no debería parecernos normal".

Y, sin nombrarlo habló de Javier Milei: "No nos acostumbremos a escuchar estas historias (...) es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente".

El discurso político de Lali caló hondo: "Quiero dedicarle este premio a lo que inspiró la creación de este álbum, que es la comunidad LGBT. Me vine cagando desde España para ver si ganaba uno de estos y podía decir 'no están solos'", dijo y fue ovacionada nuevamente.

Así, la diva del pop argentino se llevó las ternas más aclamadas: Mejor Videoclip Corto por el hit "Quiénes son?" donde le dejó un espectacular saludo a Moria Casán, protagonista de la canción y del video; Canción del año, por el tema "Obsesión" y Mejor Álbum Artista Pop por el disco Lali.

Charly García inundó de amor el Movistar Arena

El artista fundacional de las canciones más políticas y de las melodías más coreadas de Argentina, Charly García recibió el premio "Say No More" a la trayectoria. Es por eso que durante todo el show, los asistentes virtuales y presenciales recibieron las mejores interpretaciones de las canciones del gran artista.

El patrón que pudo observarse era el juego con mezclar generaciones de artistas. Es por eso que Fabiana Cantó "Demoliendo Hoteles" junto a Silvestre y la Naranja. Además Luz Gaggi acompañó emocionadísima a David Lebón (que se emocionó hasta las lágrimas por la nostalgia en varias oportunidades y hasta confesó que Charly lo había elegido por recibir el premio: "Mañana a primera hora te lo alcanzo", le dijo a su amigo desde el escenario de los Gardel) con el clásico "Desarma y sangra".

Pero también hicieron explotar los corazones de la emoción la versión tierna, cálida y respetuosa de "Viernes 3 AM" que cantaron Bándalos Chinos y Lisandro Aristimuño que mezclaron sus voces dejando como resultado una mezcla de melancolía y felicidad.

El Movistar Arena se llenó de latidos fuertes, lágrimas esporádicas, risas de algún recuerdo feliz que trajo consigo la aparición de viejas canciones de Charly García. Pero fue esto mismo lo que sacó de quicio a Daiana Iorio hija de Ricardo Iorio que despotricó porque no le hicieron un homenaje a su padre, dios del metal argentino.

El descargo de Daiana Iorio

En sus redes sociales expresó: "Premios Gardel, perdieron su última oportunidad de homenajear al padre del metal pesado. Dejaron ver la lacra que nunca dejaron de ser. La sinarquía de la música". Además, confesó en historias que no la dejaron pasar al evento.

Mercedes Sosa: más viva que nunca

"Esto es un disco de Mercedes, alrededor de Mercedes. Con muchos artistas que la quieren. Mi principal agradecimiento, el amor de ellos le dio sentido a este trabajo", expresaron quienes hicieron el genial disco "Mercedes florecida", una recopilación con la voz de Mercedes que fue interpretada por artistas a lo largo y a lo ancho del país.

Mercedes Sosa ganó un premio al mejor álbum conceptual

Ese mismo disco fue el que ganó la terna mejor disco conceptual. Al final de la alocución, Araceli Matus expresó contundente: "Aunque bajen el cuadro del salón de Casa Rosada, mi abuela va a seguir sonando", dijo y el Movistar Arena estalló en ovaciones.

Premios Gardel, un éxito

Hubo momentos increíbles: desde la junta de los exponentes más apreciados de la cumbia argentina desde Ráfaga hasta L-Gante todos quisieron estar presentes.

Será recordado por décadas el show implacable que realizaron los Miranda! de la mano de Catriel y Paco Amoroso. Cabe aclarar que Miranda! se llevó el premio mayor cuando ganaron la terna Álbum del Año con su último discazo en el que reversionan canciones de su propio repertorio.

Los grandes ganadores de la noche: Miranda!

Llamó la atención que ni Tini Stoessel ni Emilia Mernes ganaron ningún premio a pesar de que a través de las plataformas online son una de las más escuchadas.

Nicky Nicole también la rompió en el momento de su perfo que estuvo a la altura de la actuación de Milo J que, con tan solo 17 años se llevó los premios a Canción urbana Productor del año y Nuevo Artista.