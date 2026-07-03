Video: una adolescente de 14 años fue asesinada de un tiro en la cabeza durante un tiroteo narco

La crueldad del narcotráfico en el conurbano bonaerense sumó una nueva y desgarradora víctima. Candela Abigail Urquiza, una adolescente de apenas 14 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras estaba en la puerta de su casa en Villa Dorrego cuando quedó atrapada en el fuego cruzado de un ajuste de cuentas entre bandas que se disputan el territorio de la muerte en el partido de La Matanza.

El escenario del horror fue la esquina de las calles Dupuy y Atalaya. Allí, Candela se encontraba junto a su abuela, Blanca Urquiza (50), cuando el estruendo de las balas rompió la calma del barrio. Una camioneta blanca llegó al lugar con un solo objetivo: liquidar a un hombre que caminaba por la zona y, el sicario falló su blanco original, pero sus balas asesinas alcanzaron a las dos.

Candela Abigail Urquiza

La desesperación se apoderó de la escena cuando un familiar cargó a ambas y las trasladó de urgencia al Hospital Simplemente Evita; sin embargo, para Candela ya era tarde. Los médicos solo pudieron constatar lo inevitable: la nena ingresó al centro de salud sin signos vitales, con una herida de bala en la cabeza que le arrebató la vida al instante.

La investigación, a cargo del fiscal Claudio Fornaro de la UFI de Homicidios, no deja lugar a dudas: se trata de un conflicto por la venta de drogas . Este crimen ocurre apenas una semana después de un triple asesinato en la misma jurisdicción, también motivado por la guerra narco.

El objetivo del ataque era un hombre apodado "Neko", un presunto transa del barrio. Según pudieron reconstruir los investigadores, cuando los sicarios desde la camioneta comenzaron a disparar y él no se quedó quieto: sacó su arma y respondió al fuego .

La indignación de los vecinos de Villa Dorrego estalló tras conocerse la muerte de la adolescente: un grupo de personas se dirigió a la vivienda de "Neko" y la prendió fuego. Las llamas consumieron la casa del sospechoso, quien huyó de la zona y es intensamente buscado tanto por la policía como por sus propios vecinos.

Algunos de los mensajes que se publicaron tras la muerte de Candela

El fiscal Fornaro ordenó una ola de más de 15 allanamientos en toda la localidad. La camioneta utilizada en el ataque ya fue hallada por la Policía Bonaerense, y se busca identificar a los cuatro ocupantes que iniciaron la balacera. Para la justicia, "Neko" está acusado por homicidio agravado.