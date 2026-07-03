Padres armados irrumpieron en la Escuela 69 tras una denuncia de abuso sexual: "Nos querían pegar un tiro"

Lo que debía ser una jornada de clases en la Escuela Primaria Nº 69 "Dr. Antonio Caviglia" de Wilde se transformó en una escena de película de terror. El horror se apoderó de la institución ubicada en Lynch y Arredondo luego de que se viralizara una denuncia por presunto abuso sexual (tocamientos) contra un profesor de educación física.

La reacción de un grupo de padres fue inmediata y desmedida: irrumpieron en el edificio por la fuerza, desatando una cacería humana que terminó con docentes heridas, amenazas de muerte y el personal escolar bajo estado de shock.

Momentos de mucha tensión en la Escuela Primaria Nº 69 "Dr. Antonio Caviglia"

El conflicto estalló este jueves cuando unos 20 padres, convencidos de que el docente acusado aún se encontraba en el establecimiento, decidieron tomar la justicia por mano propia. Ante la negativa de entrada por parte del personal directivo, los manifestantes patearon puertas, provocaron destrozos y forcejearon con cualquiera que se interpusiera en su camino.

La situación escaló a niveles de violencia incontrolables y según testigos, algunos agresores lograron ingresar al edificio armados, todo esto frente a los y las chicas de la escuela. Fue allí donde la policía bonaerense y efectivos de Prefectura debieron intervenir de urgencia para contener la avanzada y evacuar al docente señalado, quien fue trasladado a la comisaría quinta y quedó a disposición de la UFI 2 de Avellaneda-Lanús bajo la carátula de "averiguación de ilícito". Cabe destacar que, al final de la intervención policial se llevaron detenido al docente acusado por abuso sexual .

Una de las maestras que intentó frenar el ingreso de la turba vivió un calvario que relató en un audio estremecedor, donde detalla la magnitud de la violencia física y psicológica sufrida: "Estoy bien, por suerte nos sacó la Prefectura. Recibí golpes de puño, tiradas de cabello, insultos, todo lo que ustedes se puedan imaginar lo recibimos hoy. Entraron con armas a la escuela porque nos querían pegar un tiro ", dijo entre lágrimas explicando la gravedad de los hechos y haciendo hincapié en que todo se dio "adelante de los nenes".

Momentos de mucha tensión en la Escuela Primaria Nº 69 "Dr. Antonio Caviglia"

El relato de la docente es realmente estremecedor: "Me tienen que reubicar porque no quiero volver más a la escuela", dijo poniendo un punto final a su tarea laboral en la institución educativa y siguió: " Estoy muy asustada, pensé que nos mataban, realmente pensé que a la directora y a mí nos mataban hoy ".

Para terminar, la docente hizo un pedido desgarrador: "Les agradezco de todo corazón y luchen por la escuela pública porque no podemos estar en estas condiciones". La gravedad de los hechos motivó una respuesta inmediata de los gremios.

Otra docente, contó consternada lo que vivió: "Fue terrible... tuve que meterme a defender a tu compañero porque lo estaban matando. Ligué un par de piñas, pero lo que ligó él... le pegaban patadas en la cara, en el cuerpo, en la pierna", dijoy siguió: "Yo no podía llegar a detenerlos, era mi desesperación. Estaríamos hablando de otro tema si no, porque le pegaron tanto en la cabeza los tipos y las tipas... Robert se estaba yendo por pedido de la secretaria y lo llamaron... 'vení hacete cargo' y él se volvió. Ahí lo agarraron", expresó desesperada.

Quebrada en llanto recordó: "Yo estaba con los chiquitos, vino la maestra y se los llevó, y ahí pude ir a tratar de evitar que le sigan pegando. Una mujer empezó a pegarle en la cara, él nunca respondió, y después se metieron los hombres".

Lo que siguió en su relato fue estremecedor: "Eran como diez personas pegándole en el piso. Lo pude sacar, le di la mano y lo puse atrás mío, ahí lo agarró el policía. Después me amenazaron a mí de encubridora, le pegaron a la directora, la tuvo que sacar Gendarmería porque la querían linchar. Entraron con armas de fuego... Me pegaron un par de piñas pero a él lo querían matar a golpes".

Paro docente tras las agresiones

Sobre la denuncia por abuso sexual, la docente reconoció: "Yo sería la primera en denunciar si pasa algo pero no pasó nada, nada, nada", aseguró con la voz entrecortada por elllanto.

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA) se convocó a un paro distrital para este viernes 3 de julio en todo Avellaneda, en solidaridad con la comunidad de la Escuela 69 y en repudio a los actos de los padres que pusieron en riesgo la vida de trabajadores y estudiantes. La jornada de protesta incluirá una concentración en Plaza Alsina a las 11 hs, donde se exigirá un protocolo de seguridad eficiente para evitar que la violencia externa vulnere nuevamente el derecho a una educación segura en la escuela pública.